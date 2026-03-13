Duván Zapata reaparece con golazo en la paliza del Torino ante Parma

El delantero logró estampar su segundo gol del año con la escuadra de Il Toro.

Duván Zapata vuelve al gol con Torino | CARLO HERMANN / AFP

Duván Zapata vuelve a hacerse sentir en el fútbol de Italia. El referente de 34 años va tomando nivel con el Torino de la Serie A, comandando la batuta como uno de los más experimentados en el plantel. Aunque no ha tenido los mejores números esta temporada, reapareció con una pincelada que contribuyó a la más reciente victoria de Il Toro.

Este viernes, en la apertura de las fecha 29 del Calcio, su equipo hizo respetar la localía y goleó por 4-1 al Parma. El marcador abultado le permitió recortar terreno frente a los inquilinos de la mitad de tabla, tomando más distancia de la zona roja del descenso. Un respiro total para el cuadro dirigido por Roberto D’Aversa.

Giovanni Simeone (3′), así como Emirhan Iklhan (56′), un gol en propia puerta de Mandela Keita (56′) y el propio Zapata, configuraron la victoria del cuadro local. Por su parte, a los 20′, Mateo Pellegrino firmó el único gol del Parma. Eso sí, el colombiano le puso cereza al pastel con un golazo, ya en etapa de reposición a instantes de culminarse el duelo.

El golazo de Duván Zapata

El tanto es para ver una y otra vez. Para nadie es un secreto la virtud del ‘Toro’ con la potencia en sus tiros de media distancia. Esa no es la excepción, ya que a los 90+1′, dejó sorprendido al recinto con un tanto potente que casi rompe las redes.

Zapata se despegó del área y recibió un pase desde la banda derecha, originado por Sandro Kuloenovic, el cual no desaprovechó. Recibió la pelota y tomó carrera para lanzar un potente disparo con pie diestro. La mandó a todo un rincón del palo derecho. Pelota inatajable para el arquero adversario.

A brilliant strike from distance by Duván Zapata in stoppage time! 🔥 pic.twitter.com/446JCyBbxT — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 13, 2026

Tercer gol para el cafetero en la actual temporada. El ariete, que ingresó a los 61′ por Che Adams, no anotaba desde el 1 de marzo, hace poco, en la victoria 2-0 del Torino frente a la Lazio. Cabe anotar que también le marcó al Milan el pasado 8 de diciembre en la primera vuelta de la temporada.

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