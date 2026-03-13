Once Caldas vs Deportivo Pasto, en vivo la Liga BetPlay 2026: ¿Quién gana el partido de hoy?

El Estadio Palogrande de Manizales abre sus puertas para el juego de la jornada 11 de la Liga BetPlay.

Directo Once Caldas Vs Pasto / Claro Sports.

Inicia la fecha 11 del fútbol profesional colombiano. Llega el turno para Once Caldas, de local, en un duelo por la parte alta de la tabla frente al Deportivo Pasto. Repasando la tabla de posiciones, sin duda, este juego promete a lo grande, ya que el vencedor podría abrazar el liderato a la espera de lo que ocurra con Atlético Nacional en segundo plato.

Horario del partido Once Caldas vs Deportivo Pasto hoy, 13 de marzo del 2026

La esférica en la capital caldense empezará a rodar a las 06:20 p.m.

Alineaciones del Once Caldas vs Deportivo Pasto para la fecha 11, al momento

Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Robert Mejía, Jader Quiñones, Luis Sánchez; Jefry Zapata, Felipe Gómez y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

Deportivo Pasto: Geovanni Banguera; Santiago Jiménez, Fáiner Torijano, Nicolás Gil, Hervin Göyes; Hárrinson Mancilla, Johan Caicedo; Matías Pisano, Mayer Gil, Andrey Estupiñán y Santiago Córdoba. DT: Jonathan Risueño.

¿Quién transmite en vivo el Once Caldas vs Deportivo Pasto y dónde mirar en TV y streaming?

Este compromiso a disputarse en la ciudad de Manizales, se podrá ver a través de Win+ Fútbol y en streaming Win Play.

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