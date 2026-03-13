Hoy No Circula 14 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen el sábado en CDMX y Edomex?

Hoy No Circula sabatino 14 de marzo 2026: no circula holograma 1 con placa par y todo holograma 2. Sin Doble Hoy No Circula. Multa: $2,346-$3,519

Conoce el programa del Hoy no Circula | Reuters

Este sábado 14 de marzo de 2026 entra en vigor el programa Hoy No Circula sabatino en la Zona Metropolitana del Valle de México. Las autoridades de CDMX y Edomex activan la restricción vehicular habitual para reducir emisiones contaminantes. Aunque la calidad del aire se reporta como mala en varias estaciones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha decretado fase de contingencia ambiental.

Por ello, no aplica el Doble Hoy No Circula este día. Solo rige el esquema sabatino normal, que depende del holograma del vehículo y la terminación de placa. Los conductores deben revisar con anticipación su engomado y verificar para evitar sanciones.

La medida busca proteger la salud pública al disminuir el tráfico en horas pico. Se aplica estrictamente de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

Los vehículos exentos incluyen autos con holograma 0 o 00, eléctricos, híbridos y transporte público con verificación vigente. El resto de automovilistas debe apegarse a las reglas publicadas por las autoridades para circular sin problemas.

Hoy No Circula sabatino: ¿Qué autos no circulan este 14 de marzo y cuáles sí?

Como se trata del segundo sábado del mes, la restricción afecta principalmente a vehículos con holograma 1 y terminación de placa par (0, 2, 4, 6 u 8). Estos autos no pueden circular durante todo el horario establecido.

Además, todos los vehículos con holograma 2 quedan fuera de circulación independientemente de su placa. Los autos foráneos (de otros estados) también están restringidos, al igual que aquellos con permisos vehiculares provisionales.

Pueden circular sin problema los autos con holograma 1 y placa impar (1, 3, 5, 7 o 9), así como los de holograma 0, 00, eléctricos e híbridos. Esta diferenciación busca equilibrar la reducción de contaminantes sin paralizar totalmente la movilidad.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa únicamente cuando la CAMe declara contingencia ambiental fase 1 por altos niveles de PM10 y PM2.5. En ese escenario, la restricción se amplía y prohíbe la circulación de más vehículos, incluyendo ciertos hologramas 0 y 00 con engomado amarillo.

La razón principal es la mala calidad del aire que afecta la salud respiratoria de millones de habitantes. Si se mantiene la contingencia, el horario sigue siendo de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. y suma restricciones a hologramas 1 con placas pares y algunos foráneos adicionales.

Por ahora, en este 14 de marzo de 2026, no se ha activado dicha contingencia, por lo que solo aplica el programa sabatino regular. Las autoridades monitorean constantemente las estaciones de monitoreo y podrían decretar el doble esquema en cualquier momento si empeora la contaminación.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La multa por circular sin respetar el Hoy No Circula oscila entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En pesos actuales esto equivale aproximadamente a $2,346.80 y $3,519.30.

Tanto en CDMX como en Edomex la sanción es idéntica y se aplica de forma inmediata si un agente de tránsito detecta la infracción. Además del pago, el vehículo puede ser remitido al corralón, generando costos extras.

Respetar la restricción evita multas elevadas y contribuye a mejorar la calidad del aire. Las autoridades recomiendan consultar el sitio oficial de la SEMOVI o el Edomex antes de salir para confirmar cualquier actualización de último minuto.

Te puede interesar