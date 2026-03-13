Canadá vs China, en vivo: semifinal hockey sobre hielo Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Canadá y China se enfrentan por un lugar en la final del parahockey sobre hielo varonil en Milano Cortina 2026

Las semifinales del parahockey sobre hielo en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 presentan uno de los enfrentamientos más atractivos del torneo con el duelo entre Canadá y China. Ambos equipos llegan a esta instancia tras firmar una fase de grupos sólida y ahora buscan asegurar su lugar en el partido por la medalla de oro en uno de los deportes más intensos y físicos del programa paralímpico invernal.

El encuentro enfrenta a dos selecciones que han mostrado consistencia a lo largo del torneo y que cuentan con estructuras competitivas consolidadas en el escenario internacional. Canadá dominó el Grupo B con paso perfecto y una contundente diferencia de goles, mientras que China avanzó como segundo del Grupo A tras firmar actuaciones ofensivas destacadas. Con ritmo físico, velocidad en las transiciones y una alta exigencia defensiva, el choque promete ser decisivo para definir cuál de los dos programas continuará su camino hacia el título paralímpico.

El ganador del duelo se instalará en la gran final del torneo, donde ya espera Estados Unidos, que aseguró su clasificación tras imponerse 6-1 a Chequia en la otra semifinal. El conjunto estadounidense, que dominó su grupo con autoridad, buscará revalidar su condición de potencia en la disciplina, mientras que Canadá o China intentarán completar el recorrido hasta el oro en uno de los torneos más competitivos de los Juegos Paralímpicos de Invierno.

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