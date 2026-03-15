Italia sería la opción favorita para ser sede la Finalissima 2026

Todo indica que Argentina y España, si aceptan desde el viejo continente, se medirán el 31 de marzo en el Olímpico de Roma

El Stadio Olímpico de Roma puede ser sede de la Finalissima | Reuters

Por Charly Siffredi

La novela argentina y española que gira en torno a dónde se llevará a cabo la Finalissima sigue sumando capítulos, aunque ahora su próxima entrega no se sabe cuándo será. Es que la selección argentina y la de España, ganadoras de la Copa América y campeona de la Eurocopa, respectivamente, no se ponen de acuerdo tras la mudanza obligatoria que debe hacerse desde Lusail, Qatar, por la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, y ahora este choque de gigantes podría ser suspendido.

El fin de semana hubo una importante cadena de mails en la que, desde la AFA, respaldada por la Conmebol, mostraron su disconformidad a la UEFA y a la Federación Española de Fútbol por cómo se dio la imposición de jugar la final en el Santiago Bernabéu. Desde Sudamérica no están en contra de que el cotejo se lleve a cabo en tierra europea, ya que no será en suelo qatarí, pero sí buscan que sea en un escenario neutral como, por ejemplo, el Olímpico de Roma.

Incluso Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, tras tener un jueves atareado por una declaración presencial que tuvo que hacer ante la justicia local por una supuesta malversación de fondos, declaró que le gustaría que se juegue en el Monumental. Pero, por un concierto de AC/DC el 27 de marzo, la casa de River no podrá albergar el cotejo. Con una reunión con Alejandro Domínguez de por medio, mandamás de la casa madre del fútbol sudamericano, la opción que proponen de este lado del Atlántico es Italia, por encima de Lisboa y del estadio del Benfica.

La Finalissima entre Argentina y España le viene bien a los campeones del mundo en Qatar 2022, ya que la consideran un importante partido de preparación que, de no llevarse a cabo, generaría una especie de molestia, pero no mucho más. El choque contra los españoles iba a ser una buena prueba para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico.

En el intercambio de correos electrónicos, Tapia y Domínguez explicaron que la Albiceleste también tiene la posibilidad de jugar ante Serbia otro amistoso en Europa, pero la UEFA contestó que no puede autorizar ese compromiso con tan escasa antelación. La contrapropuesta fue que se midan la Scaloneta y España en Italia el viernes 27 o el domingo 28 de marzo. Con este panorama, ante la negativa del compromiso ante el seleccionado de Dušan Vlahović, la AFA pidió que la Finalissima se concrete el martes 31 de marzo, aprovechando así varios días de entrenamientos. Esta historia continuará.

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