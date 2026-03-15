Mackalister Silva, baja ante Atlético Nacional por insólita expulsión

El capitán de Millonarios fue enviado a las duchas por reclamarle airadamente al árbitro Héctor Rivera en la caída ante Boyacá Chicó.

David Mackalister Silva | Vizzor

Millonarios tuvo su segunda derrota en la era de Fabián Bustos. El ‘Embajador’ tropezó ante Boyacá Chicó en Tunja luego de firmar un pálido primer tiempo. Ya en el instante de reaccionar y descontar para el 2-1, fue demasiado tarde, dejando algo enredadas las posibilidades de ingresar entre los ocho.

El cotejo tuvo un arbitraje controversial por parte de Héctor Rivera. El nariñense, desde lo disciplinario, desató críticas por su manejo a las faltas y varias amonestaciones. Una de ellas fue la expulsión hacia David Mackalister Silva, el capitán del equipo, quien automáticamente será baja para el clásico frente a Atlético Nacional en El Campín el martes 17 de marzo.

Y es que los datos dejan retratada la calentura en La Independencia de Tunja. El colegiado sacó un total de doce tarjetas en el campo de juego. Además de ‘Macka’, para el remate del juego, Arlen Banguero también fue enviado a las duchas.

La tarjeta roja a David Mackalister Silva

Después de que el árbitro sancionara una infracción en la mitad de cancha, cometida por Sebastián Salazar, el referente quiso cobrar a riesgo. Se lo impidió el jugador rival, bloquéandole el ángulo de pase a una distancia muy cercana. Prácticamente le obstruyó el intento, hecho por el cual le pidió al árbitro una amonestación para el volante adversario.

Silva se salió de la ropa y recibió la primera amarilla por el fuerte reclamo. Allí, algo le dijo seguramente el capitán a Rivera, por lo que el juez no dudó en aplicarle la del “semáforo”. Doble amarilla y despedida del campo.

🔵❌¡Mackalister Silva recibe dos tarjetas amarillas por reclamar y se va expulsado! ¡Millonarios se queda con diez hombres ante Boyacá Chicó!



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¿Qué dijo Fabián Bustos?

El timonel del ‘Embajador’ fue consultado en rueda de prensa por esa acción, la cual quizás alteró el remate del compromiso. Sin comprometerse mucho, pero dejando saber su fuerte molestia hacia el arbitraje, envió un mensaje directo para “mejorar el espectáculo”.

“Él se para delante para que no juguemos rápido. Eso es amarilla, después no sé qué le dijo ‘Macka’, seguramente le protestó, pero hay dos momentos que son de amarilla para un jugador que ya estaba amonestado. Si queremos en beneficio del fútbol colombiano, las cosas hay que decirlas”.

“El fútbol es una industria muy buena y todos deberíamos colaborar. Si pasan estas situaciones puntuales, tan fácil le sacó una amarilla a ‘Macka’ cuando dos veces pudo meterle amarilla a Salazar. Eso nos condicionó y merecimos el empate, pero no la metimos”, complementó.

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