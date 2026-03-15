Hoy No Circula marzo 2026: así funciona el programa ambiental en CDMX y Edomex durante la semana

Así funciona el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex del 16 al 21 de marzo de 2026, con restricciones por holograma, multas vigentes y calendario de verificación

Hoy No Circula para el mes de marzo 2026 | Reuters

El programa Hoy No Circula se mantiene como una de las medidas centrales para reducir emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que en marzo de 2026 vuelve a ser clave para quienes manejan a diario en la Ciudad de México y el Estado de México. La regla general sigue siendo la misma: la restricción depende del holograma, del color del engomado y del último dígito de la placa.

Para la semana del 16 al 21 de marzo, los automovilistas deben mirar dos variables al mismo tiempo: el día en que circulan entre semana y el tipo de holograma que portan, porque no es lo mismo un vehículo con holograma 0 o 00 que uno con holograma 1, 2 o placas foráneas. Esa diferencia marca quién puede salir sin problema y quién debe quedarse en casa o buscar otra alternativa de movilidad.

También conviene recordar que el Hoy No Circula no solo aplica en la CDMX, sino en municipios mexiquenses incorporados al esquema metropolitano, de modo que no basta con revisar la placa: también hay que considerar si el auto cuenta con verificación vigente, si está exento por tecnología o si puede verse afectado por una contingencia ambiental. En el caso de los vehículos eléctricos, híbridos, motocicletas y algunas unidades con hologramas especiales, la norma contempla excepciones claras.

Con el último boletín oficial localizado, la CAMe suspendió la Fase I de contingencia por ozono el 11 de marzo de 2026 a las 19:00 horas, y precisó que al día siguiente el programa operaría de manera normal. Aun así, en marzo el panorama puede cambiar rápido, así que cualquier semana está sujeta a un aviso extraordinario si la calidad del aire vuelve a deteriorarse.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula del 16 al 21 de marzo de 2026?

Si no hay contingencia, de lunes a viernes la restricción opera de 5:00 a 22:00 horas y se reparte así para esa semana: el lunes 16 descansan engomado amarillo y placas 5 y 6; el martes 17, engomado rosa y placas 7 y 8; el miércoles 18, engomado rojo y placas 3 y 4; el jueves 19, engomado verde y placas 1 y 2; y el viernes 20, engomado azul y placas 9 y 0. Para el sábado 21 de marzo, al ser un sábado que entra en el bloque de restricción para holograma 1 con placa impar, también deben descansar esos autos, además de los holograma 2, que no circulan ningún sábado.

Los hologramas 00 y 0 mantienen el beneficio de circular todos los días en condiciones ordinarias, aunque ese privilegio puede suspenderse si la CAMe activa medidas extraordinarias. En cambio, los autos con holograma 1 descansan un día entre semana y dos sábados al mes; los de holograma 2 descansan un día entre semana y todos los sábados. Además, la SEDEMA incluye entre los exentos a motocicletas, vehículos eléctricos, híbridos, autos con placas para personas con discapacidad y unidades con holograma exento.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex y por qué?

El Doble Hoy No Circula entra en juego cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis detecta que la contaminación representa un riesgo para la salud, con base en el seguimiento del Sistema de Monitoreo Atmosférico. El programa de contingencias se aplica principalmente por episodios de ozono o de partículas PM10 y PM2.5, y su lógica es inmediata: sacar más autos de circulación para bajar emisiones y reducir la exposición de la población al aire sucio.

Eso fue justamente lo que ocurrió el 10 y 11 de marzo, cuando la CAMe activó y después mantuvo la Fase I por ozono, antes de suspenderla la noche del 11. En esos escenarios, las restricciones se endurecen y pueden alcanzar a vehículos que normalmente están exentos, incluidos algunos con holograma 0 y 00, según el aviso oficial del día. Por eso, aunque el calendario semanal sirve como guía base, la última palabra siempre la tiene el comunicado extraordinario de la autoridad ambiental.

¿De cuánto es la multa por saltarse el Hoy No Circula?

Incumplir con el Hoy No Circula en la CDMX implica una sanción de 20 a 30 UMAs, y con el valor oficial de la UMA 2026, que es de 117.31 pesos diarios, la multa se mueve entre 2,346.20 y 3,519.30 pesos. La guía consultada además advierte que la autoridad puede remitir el vehículo al depósito, lo que encarece todavía más el costo final por arrastre y estancia. En el Estado de México, las sanciones también se actualizan con la UMA vigente y la referencia periodística consultada ubica el incumplimiento en un rango similar para 2026.

¿A quién le toca verificar en marzo 2026? Autos del Edomex y CDMX

En la CDMX, marzo de 2026 cruza dos periodos de verificación del primer semestre: todavía están dentro de plazo los autos con engomado rosa y terminación 7 u 8, cuyo periodo corre de febrero a marzo, y también arrancan los de engomado rojo con terminación 3 o 4, que verifican de marzo a abril. El resto de colores entra más adelante: verde en abril-mayo y azul en mayo-junio.

En el Estado de México, el calendario del primer semestre 2026 replica ese mismo orden, así que durante marzo también deben poner atención dos grupos: los autos con engomado rosa, placas 7 u 8, que están en la recta final de su periodo, y los de engomado rojo, placas 3 o 4, que apenas arrancan su ventana de verificación. Para ambos casos, dejar el trámite para el cierre del periodo puede complicar la cita y abrir la puerta a multas o restricciones innecesarias.

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