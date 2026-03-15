Irak confirma su presencia en el repechaje rumbo al Mundial 2026 en Monterrey

El presidente de la Federación Iraquí de Fútbol, Adnan Dirjal, también reveló que en Asia no han recibido nada oficial sobre un posible retiro de Irán

Irak confirma presencia en el repechaje pese a problemas en Medio Oriente | Imago7

La selección de Irak confirmó que participará en el partido de repechaje rumbo a la Copa del Mundo de 2026, encuentro que se disputará en el Gigante de Acero, en Monterrey, Nuevo León. El compromiso forma parte del proceso de clasificación para la justa que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

El presidente de la Federación Iraquí de Fútbol, Adnan Dirjal, informó sobre la preparación del equipo y el plan de viaje rumbo a territorio mexicano. El dirigente indicó que el combinado nacional viajará a México en los próximos días para concentrarse de cara al duelo decisivo.

“El equipo nacional partirá al final de la semana hacia México en un avión privado”, señaló Dirjal en el comunicado difundido por la federación. Además, explicó que la organización ha mantenido comunicación con distintos clubes para que los futbolistas profesionales se integren al plantel antes del periodo oficial de la FIFA.

“Logramos comunicarnos con algunos clubes de nuestros jugadores profesionales para facilitar su incorporación al equipo nacional antes del periodo de la FIFA”, expresó el dirigente en el mismo mensaje, donde también habló sobre el trabajo coordinado con las federaciones internacionales para garantizar el traslado del equipo.

¿Contra quién juega Irak el repechaje mundialista?

Irak disputará el encuentro de repechaje el próximo 31 de marzo en el Gigante de Acero, escenario donde se definirá uno de los boletos disponibles para la Copa del Mundo de 2026. El rival saldrá del primer duelo de repechaje que se jugará en el mismo estadio.

En ese partido previo se enfrentarán Bolivia, representante de la Conmebol, y Surinam, seleccionado de la Concacaf. El encuentro entre ambas selecciones está programado para el 27 de marzo, y el ganador obtendrá el derecho de medirse con el combinado iraquí.

“Estamos en contacto con las federaciones asiática e internacional sobre el partido de repechaje, y la fecha del encuentro ha sido fijada para el 31 de marzo en Monterrey, México”, explicó Dirjal al confirmar el calendario de esta fase clasificatoria.

Irak revela que Irán no se ha negado acudir al Mundial 2026

Durante el mismo comunicado, el presidente de la federación iraquí abordó versiones sobre la posible ausencia de Irán en el proceso de clasificación. El dirigente afirmó que no existe confirmación oficial sobre un retiro del conjunto iraní.

“El tema de la retirada de Irán son solo declaraciones y no hay nada oficial”, señaló. También explicó que las autoridades del fútbol asiático no han recibido notificación formal de la federación iraní respecto a esa situación.

“Existe comunicación entre nosotros y las federaciones asiática e internacional, y no han recibido nada oficial de la federación iraní sobre este asunto”, añadió Dirjal. Con ese contexto, la federación de Irak indicó que su enfoque está en el partido del 31 de marzo en Monterrey, donde buscará el boleto a la Copa del Mundo de 2026.

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