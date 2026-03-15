León vs Tijuana en vivo: El ‘Loquito’ Abreu incrementa la ventaja para Xolos

No te pierdas ni un detalle del partido entre La Fiera y los fronterizos en el feudo felino

León vs Tijuana, en vivo el partido de la jornada 11

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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre León y Tijuana en el Estadio León, en duelo correspondiente a la jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Clausura 2026: horario del partido León vs Tijuana, hoy 14 de marzo de 2026

El encuentro entre el León y Tijuana se llevará a cabo este sábado 14 de marzo en el Estadio León, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Liga MX: alineaciones del León vs Tijuana para la jornada 11, al momento

León: Jordan García; Valentín Gauthier, Sebastián Vegas, Iván Moreno, Rodrigo Echeverría, José Rodríguez; Christopher Mora, Juan Pablo Domínguez; Ismael Díaz, Javier Vallejo, Diber Cambindo.

Tijuana: Toño Rodríguez; Rafael Fernández, Unai Bilbao, Jesús Vega; Jesús Gómez, Iván Tona, Kevin Castañeda, Ramiro Árciga, Nacho Rivero; Frank Boya, Diego Abreu.

¿Dónde ver en vivo el León vs Tijuana? Canales de TV y transmisión streaming

Si no te quieres perder un solo detalle del partido entre La Fiera y los Xolos tienes que seguir la señal de Fox One, revisa en tu sistema de cable de pago o en su plataforma de streaming.

Antecedentes del León vs Tijuana y últimos resultados en la Liga MX

La rivalidad entre ambos equipos nació en el 2007 en la Liga de Ascenso, pero en Primera División comenzaron a coincidir en el Apertura 2012. Desde entonces, se han visto las caras en 32 ocasiones, donde los felinos suman 14 triunfos por 11 de los caninos; así como los siete empates que han tenido. En los últimos cinco compromisos, los encuentros han estado muy parejos, con dos triunfos por bando y un solo empate.

Tijuana 5-0 León | Jornada 9 | Apertura 2025

León 2-1 Tijuana | Jornada 10 | Clausura 2025

Tijuana 2-1 León | Jornada 6 | Apertura 2024

Tijuana 1-1 León | Jornada 10 | Clausura 2024

León 1-0 Tijuana | Jornada 9 | Apertura 2023

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

El León es el favorito para quedarse con la victoria, ya que cuenta con un momio de -134, por lo que en caso de apostar mil pesos se podría ganar mil 750. Por su parte, los Xolos tienen un momio de +310, por lo que ir con ellos generaría una ganancia de cuatro 100 pesos. En caso de optar por un empate, también se podría obtener buenos dividendos, ya que al tener un momio de +290 y apostar mil pesos por un marcador igualado, podría significar una recompensa de tres mil 900 pesos.

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