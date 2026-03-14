Canadá firma un torneo perfecto y conquista el oro en curling paralímpico

El conjunto canadiense ligó 11 victorias para colgarse la medalla áurea en equipos mixtos por primera vez desde 2014

Canadá, campeones paralímpicos en curling. | Reuters.

Canadá volvió a la cima del curling en silla de ruedas en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. El conjunto canadiense derrotó 4-3 a China en la final y conquistó su cuarto título paralímpico, además del primero desde Sochi 2014.

El equipo formado por Mark Ideson, Collinda Joseph, Ina Forrest, Jon Thurston y Gilbert Dash cerró una actuación sin tropiezos en Italia. Canadá ganó sus 11 partidos del torneo y firmó una de las campañas más sólidas en la historia de esta disciplina dentro del programa paralímpico.

La final por la medalla de oro se mantuvo cerrada hasta el final. Ambos equipos intercambiaron puntos durante varias entradas y llegaron empatados 3-3 al último end, con Canadá con la ventaja del último lanzamiento. En la jugada decisiva, el capitán chino Wang Haitao mandó su piedra de largo y dejó a Canadá en posición de sentenciar el partido. A pesar de la presión del reloj, Mark Ideson lanzó la última piedra con apenas 2.8 segundos restantes y aseguró el punto que selló el 4-3 definitivo.

Antes de la final, Canadá ya había marcado un precedente en la fase preliminar. El jueves se convirtió en el primer equipo en conseguir marca de 9-0 en la ronda inicial de unos Juegos Paralímpicos de Invierno en curling en silla de ruedas. Ese recorrido incluyó también una victoria de 9-4 sobre China, que llegaba como campeón defensor. Con ese paso, el cuadro canadiense confirmó su dominio desde el arranque y lo sostuvo hasta la disputa por el oro.

Con este resultado, Canadá reafirmó su peso histórico en el curling en silla de ruedas. Es el único país que ha ganado medalla en cada edición de los Juegos Paralímpicos desde que este deporte se integró al programa en 2006.

Además, Ina Forrest amplió su lugar en la historia al convertirse en la primera jugadora de curling en silla de ruedas en competir en cinco Juegos Paralímpicos. Su experiencia volvió a ser parte de un equipo que recuperó el oro y cerró una campaña perfecta en Milano Cortina 2026.

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