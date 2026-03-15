Pumas vs Cruz Azul en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 11

El silbatazo inicial será a las 21:10 horas tiempo del centro de México desde el Estadio Olímpico Universitario

Sigue el Pumas vs Cruz Azul, en vivo | Claro Sports

Pumas vs Cruz Azul | Min 3 | Pedro Vite con la primera aproximación para los universitarios, pero Gudiño corta bien el avance y todo se mantiene sereno.

¡Inician las acciones en Ciudad Universitaria!

Pumas vs Cruz Azul | Min 1 | Ya se mueve el esférico y comienza el encuentro entre felinos y cementeros.

La Máquina ya está aceitada en la cancha

Los jugadores cementeros ya afinan los últimos detalles en el pasto del Olímpico Universitario.

¡Pumas, en azul y oro!

Los felinos con los colores favoritos de la afición para este sábado en Ciudad Universitaria.

La elegante indumentaria cementera

Cruz Azul jugará con su uniforme de visitante, el cual, ha sido plenamente recibido por la aifición de la Máquina desde su lanzamiento a mediados del 2025.

Liga MX: alineaciones del Pumas vs Cruz Azul para la jornada 11, al momento

Estos son los once futbolistas confirmados que mandan a la cancha cada uno de los entrenadores:

Pumas: Navas, Silva, Angulo, Azuaje, López, Carrasquilla, Carrillo, Vite, Medina, Juninho y Morales.

Cruz Azul: Gudiño, Campos, Ditta, Lira, Ibáñez, Palavecino, Márquez, Rodríguez, Paradela, Piovi y Rotondi.

El once para esta noche. 🚂💙 pic.twitter.com/1ZDXNrHL1z — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 15, 2026

Clausura 2026: horario del partido Pumas vs Cruz Azul, hoy 14 de marzo de 2026

El partido entre Pumas y Cruz Azul está programado para disputarse el sábado 14 de marzo, en uno de los duelos más atractivos de la jornada. El silbatazo inicial será a las 21:10 horas, de acuerdo con el horario del centro de México, por lo que se espera una gran entrada de aficionados para presenciar este enfrentamiento. La sede del encuentro será el Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas, donde el conjunto auriazul buscará aprovechar su condición de local.

¿Dónde ver en vivo el Pumas vs Cruz Azul? Canales de TV y transmisión streaming

Los aficionados tendrán varias opciones para seguir el partido, ya que la transmisión estará disponible a través de Canal 5, TUDN y la plataforma de streaming ViX Premium. De esta manera, los seguidores podrán disfrutar del encuentro desde diferentes dispositivos y señales. Es así que el duelo podrá verse tanto en televisión abierta como en televisión de paga,

Antecedentes del Pumas vs Cruz Azul y últimos resultados en la Liga MX

Los recientes enfrentamientos entre Cruz Azul y Pumas UNAM en la Liga MX han estado marcados por una rivalidad intensa, con duelos que suelen definirse por marcadores cerrados y momentos de gran tensión en la cancha. Ambos conjuntos han protagonizado partidos muy disputados que mantienen expectante a la afición cada vez que se enfrentan.

Aunque los dos equipos han logrado imponerse en diferentes ocasiones, Cruz Azul ha sumado algunas victorias clave en este periodo reciente, lo que le ha permitido inclinar ligeramente la balanza a su favor. Los encuentros entre ambos suelen ofrecer goles, ritmo alto y un nivel competitivo elevado, características que han convertido este choque en uno de los más atractivos del campeonato.

Cruz Azul 2 – 3 Pumas UNAM | 8 de noviembre de 2025

Cruz Azul 3 – 2 Pumas UNAM | 5 de abril de 2025

Pumas UNAM 0 – 2 Cruz Azul | 26 de octubre de 2024

Cruz Azul 2 – 2 Pumas UNAM | 12 de mayo de 2024

Pumas UNAM 0 – 2 Cruz Azul | 9 de mayo de 2024

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

De cara al enfrentamiento de la jornada 11 del Clausura 2026, Cruz Azul llega como el equipo favorito para imponerse a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, considerando su momento futbolístico, estadísticas recientes y la calidad de su plantel. La escuadra celeste ha mostrado mayor regularidad en el torneo, lo que la coloca con ventaja previa al compromiso del fin de semana.

A pesar de ello, no se descarta un duelo equilibrado, ya que Pumas suele hacerse fuerte cuando juega en casa. Además, el desgaste físico podría influir en Cruz Azul, debido a los viajes y compromisos que ha tenido a media semana, situación que podría nivelar el enfrentamiento.

Victoria Pumas: +360

Empate: +270

Triunfo de Cruz Azul: +115

Te puede interesar: