Xelajú MC vs Antigua GFC en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Dos equipos que quieren luchar por el título en este Clausura 2026.

Xelajú Antigua, transmisión en vivo Liga Guatemala | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto de Xelajú vs Antigua!!! Xelajú MC y Antigua GFC protagonizan uno de los partidos más atractivos de la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo entre dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación. El conjunto superchivo quiere aprovechar su fortaleza en el estadio Mario Camposeco para seguir presionando en la parte alta de la tabla, mientras que los coloniales llegan en un buen momento y con la intención de confirmar su recuperación en el campeonato.

En esta nota podrás seguir el minuto a minuto del partido en vivo, con todas las incidencias del encuentro entre Xelajú MC y Antigua GFC. Aquí encontrarás la actualización constante con goles, tarjetas, cambios y las jugadas más importantes del partido, para no perder ningún detalle de uno de los duelos más interesantes de la jornada del Clausura 2026.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Xelajú vs Antigua hoy sábado 14 de marzo de 2026?

El encuentro entre Xelajú MC y Antigua GFC está programado para el sábado 14 de marzo a las 21:00 horas y se disputará en el estadio Mario Camposeco. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Xelajú vs Antigua para la jornada 13, al momento

Xelajú MC no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala mientras que Antigua GFC no podrá contar con Enzo Fernández y Agustín Maziero, expulsado en el partido ante Cobán Imperial. Se estima que Roberto Hernández y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Xelajú MC: equipo a confirmar.

Antigua GFC: equipo a confirmar.

Antecedentes del Xelajú vs Antigua y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Antigua GFC:

25 de enero de 2026 | Antigua 1-1 Xelajú | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 11 de diciembre de 2025 | Antigua 2-0 Xelajú | Cuartos de Final Torneo Apertura 2025

| Cuartos de Final Torneo Apertura 2025 8 de diciembre de 2025 | Xelajú 1-0 Antigua | Cuartos de Final Torneo Apertura 2025

| Cuartos de Final Torneo Apertura 2025 5 de octubre de 2025 | Antigua 2-1 Xelajú | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 25 de julio de 2025 | Xelajú 0-2 Antigua | Torneo Apertura 2025

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