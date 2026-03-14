Ceremonia de Clausura Milano Cortina 2026, en vivo: fecha, hora y dónde ver el cierre de los Juegos Paralímpicos de Invierno

La justa paralímpica llega a su fin; disfruta del cierre de esta edición a través de la multiplataforma de Claro Sports

Horario y dónde ver en vivo la Clausura de Milano Cortina 2026. | Claro Sports.

Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 llegan a su final este domingo 15 de marzo con la Ceremonia de Clausura, el acto que marcará el cierre oficial de la justa celebrada en Italia. El evento se realizará en el Estadio Olímpico de Curling en Cortina d’Ampezzo, sede elegida para despedir una edición importante del movimiento paralímpico invernal.

La ceremonia pondrá fin a unos Juegos que se disputaron del 6 al 15 de marzo y servirá para homenajear a los para atletas, despedir a los voluntarios y apagar el pebetero paralímpico antes del relevo rumbo a la próxima sede de los Alpes Franceses en el 2030.

Será también un momento especial para reconocer el esfuerzo de todos los competidores que formaron parte de esta edición, luego de varios días de actividad sobre la nieve y el hielo. La Clausura suele ser uno de los momentos más simbólicos del calendario, ya que representa la despedida oficial de una justa que reunió a destacados exponentes del deporte adaptado.

El escenario elegido para este cierre conecta además con la historia del olimpismo y paralimpismo en Italia. Cortina d’Ampezzo vuelve a colocarse en el centro de atención internacional con una ceremonia que unirá protocolo, emoción y espectáculo en una de las sedes más representativas de estos Juegos.

Además del apagado de los pebeteros y el arriado de la bandera paralímpica con los Agitos, la ceremonia ofrecerá un espectáculo con música, arte y cultura, pensado para cerrar con fuerza la edición de Milano Cortina 2026. Tanto los asistentes en el recinto como quienes sigan la transmisión por televisión podrán acompañar el último gran acto de estos Juegos Paralímpicos de Invierno.

Juegos Paralímpicos de Invierno: ¿Cuándo y a qué hora es la Ceremonia de Clausura de Milano Cortina 2026?

La Ceremonia de Clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se llevará a cabo este domingo 15 de marzo. De acuerdo con la información oficial del evento, la ceremonia está programada para iniciar a las 20:30 horas de Cortina d’Ampezzo, horario que corresponde a las 13:30 horas del centro de México.

Para el público de México y Latinoamérica, Claro Sports tendrá la transmisión, misma que, como ya se comentó, comenzará a las 13:30 horas, tiempo del centro de México, con la cobertura del cierre de la justa paralímpica.

Milano Cortina 2026 en vivo: ¿Dónde ver en vivo la Ceremonia de Clausura?

La Ceremonia de Clausura de Milano Cortina 2026 se podrá seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports. La cobertura estará disponible en el portal de clarosports.com, en su canal de YouTube, en TV de paga y en Claro Video. Así, la despedida de los Juegos Paralímpicos de Invierno podrá verse en distintas pantallas, en una transmisión que acompañará el apagado del pebetero y el cierre de la edición de Milano Cortina 2026.

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