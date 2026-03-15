Ríchard Ríos levanta al Benfica con su cuarto gol en la temporada

El volante cafetero marcó su primer tanto en la Primeira Liga y comandó el mediocampo en la victoria fuera de casa ante Arouca.

Richard Ríos en el Benfica | Foto por JOHN THYS / AFP

Ríchard Ríos volvió a levantar nivel y dio su grano de arena para evitar un escándalo. El Benfica, en su visita al Arouca, logró una remontada pletórica que lo deja a la expectativa de que Porto y Sporting ‘pinchen’ en la disputa por el título de Primeira Liga. Titular y referente, el antioqueño no desperdició su oportunidad tras un discreto clásico frente a los ‘Dragones’ el pasado fin de semana.

El Arouca, inquilino de la mitad de tabla, le dio sorpresa con un tanto de penal marcado por Iván Martínez (7′). No obstante, Ríos, a los 50′, firmó su primer gol en Liga y marcó el camino del elenco de Lisboa. Franjo Ivanovic, en etapa de adición, selló la victoria clave para el equipo dirigido por José Mourinho.

El volante dejó una buena sensación de cara a lo que viene. Fue amonestado al rato, pero eso no nubló el tanto que ayudó significativamente al Benfica. Ya se trata del cuarto gol desde que emprendió su salto a Europa.

El gol de Ríchard Ríos

El nuevo festejo para Ríos fue de manual. Desde el córner, cuando ya el Benfica se veía con presión de marcar lo más pronto posible, Ríos capturó un centro formidable al borde del área chica. No desperdició un envío soberbio de Andreas Schjelderup, el noruego que viene causando sensación en Europa.

A los 50′, con un cabezazo al piso y libre de marca, firmó el empate parcial. En efecto, el volante no anotaba desde el pasado 17 de diciembre en el triunfo 0-2 contra Farense por la Copa de Portugal. Un tanto que le da un envión gigante, tanto a él como el Benfica en un remate clave de temporada.

Los números de Ríchard Ríos frente a Arouca

Así fue el juego de Ríos, calificado con 7.8 según SofaScore:

Un tiro y un gol.

34/41 pases precisos (83% de acierto).

1/2 regates completados.

Cuatro faltas recibidas.

1/2 entradas ganadas.

7/12 duelos terrestres ganados.

1/2 duelos aéreos ganados.

Dos faltas.

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