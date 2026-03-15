Mazatlán reta al América en un duelo clave del Clausura 2026

Los del Pacífico visitan por séptima ocasión la Ciudad de México, en busca de su segundo triunfo ante los emplumados

Se podría dar el último duelo en la historia entre capitalinos y mazatlecos |Imago7

América y Mazatlán cerrarán la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Ciudad de los Deportes en un encuentro programado en un horario poco habitual para el conjunto azulcrema, ya que se disputará el domingo a las 19:00 horas. El partido representa una nueva edición de un enfrentamiento con historial joven; y que suele inclinarse hacia el lado del equipo capitalino.

Para Mazatlán será su séptima visita a la Ciudad de México para medirse a los de Coapa en la Liga MX y llega con el objetivo de romper una tendencia que le ha sido complicada: el club sinaloense busca apenas su segundo triunfo en el historial ante las Águilas. El duelo parece perfilarse como el último entre ambas escuadras en la historia del fútbol mexicano, por lo que los cañoneros podrían jugar todas sus cartas, en busca de un resultado rompequinielas.

¿Cómo le fue al Mazatlán contra el América en la Liga MX? Antecedentes y resultados completos

Desde su llegada a la Liga MX, Mazatlán se ha enfrentado al América en un total de 11 ocasiones entre torneos de Apertura y Clausura, aunque solo en fase regular (no se han encontrado en fase de Liguilla). El registro muestra una ventaja clara para el club capitalino en la mayoría de los encuentros.

Estos son los resultados entre ambos equipos en torneos recientes:

Apertura 2025 | Jornada 15: Mazatlán FC 2-2 América

Clausura 2025 | Jornada 17: América 5-0 Mazatlán FC

Apertura 2024 | Jornada 15: Mazatlán FC 0-5 América

Clausura 2024 | Jornada 9: América 2-2 Mazatlán FC

Apertura 2023 | Jornada 12: Mazatlán FC 1-2 América

Clausura 2023 | Jornada 4: América 6-0 Mazatlán FC

Apertura 2022 | Jornada 11: Mazatlán FC 1-3 América

Clausura 2022 | Jornada 2: Mazatlán FC 2-1 América

Apertura 2021 | Jornada 8: América 2-0 Mazatlán FC

Clausura 2021 | Jornada 12: Mazatlán FC 0-1 América

Apertura 2020 | Jornada 8: América 3-1 Mazatlán FC

En este historial, América suma la mayoría de las victorias, mientras que Mazatlán registra un solo triunfo. Ese se dio en la jornada 2 del Clausura 2022, gracias a los tantos de Gonzalo Sosa y Miguel Sansores. Juan Otero descontó para los azulcremas ya en el minuto 90.

¿Cuál fue la mayor goleada en un América vs Mazatlán de Liga MX?

El marcador más amplio entre ambos equipos se registró en el Clausura 2023, cuando América venció 6-0 a Mazatlán en el Estadio Azteca durante la jornada 4. En aquel entonces Henry Martín se lució con triplete, además de Jonathan Rodríguez, Diego Valdés y Richard Sánchez, con un con cada uno.

Ese partido se convirtió en la victoria más amplia del enfrentamiento. Además, el club capitalino también consiguió otros marcadores abultados en la serie, como el 5-0 del Clausura 2025 y el 5-0 del Apertura 2024, ambos, reflejo del dominio azulcrema en varios momentos del historial.

¿Por qué sería el último América vs Mazatlán de Liga MX en este Clausura 2026?

A pesar de que no hay algún comunicado oficial, mucho se habla de que los Potros del Atlante comprarían la franquicia de Primera División que está en manos del Mazatlán FC, lo que los haría regresar al primer cuadro del fútbol nacional. Es por ello que, el duelo correspondiente al Clausura 2026 entre América y Mazatlán podría ser el último enfrentamiento entre ambos.

Esto significa que Mazatlán y América solo se verán las caras nuevamente, en caso de coincidir en la Liguilla o en el Play-In, escenarios que dependen de la posición final que cada equipo alcance en la tabla general.

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