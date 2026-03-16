Resumen y resultados del 15 de marzo en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Disfruta de lo mejor de Milano Cortina 2026 con los momentos más destacados en la pista y la Ceremonia de Clausura

Revive lo más emocionante de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con los momentos que marcaron la jornada. La justa llegó a su fin tras dos semanas de máxima intensidad con la entrega de las últimas medallas y la Ceremonia de Clausura. No te pierdas este resumen de los mejores resultados y las acciones más destacadas del 15 de marzo, con hazañas deportivas que quedarán en la memoria de todos y el espectacular cierre de los Juegos en el norte de Italia.

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