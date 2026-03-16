Resumen y resultados del 15 de marzo en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Disfruta de lo mejor de Milano Cortina 2026 con los momentos más destacados en la pista y la Ceremonia de Clausura

Revive lo más emocionante de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con los momentos que marcaron la jornada. La justa llegó a su fin tras dos semanas de máxima intensidad con la entrega de las últimas medallas y la Ceremonia de Clausura. No te pierdas este resumen de los mejores resultados y las acciones más destacadas del 15 de marzo, con hazañas deportivas que quedarán en la memoria de todos y el espectacular cierre de los Juegos en el norte de Italia.

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