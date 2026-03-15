El fuego paralímpico se extingue en la impresionante Ceremonia de Clausura de Milano Cortina 2026

La justa paralímpica italiana terminó para dar paso a la organización de los Alpes Franceses 2030

Así se apagó el fuego olímpico de Milano Cortina 2026. | Reuters.

Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 llegaron a su final con una Ceremonia de Clausura cargada de simbolismo, música y mensajes de inclusión. El evento se celebró en el Cortina Curling Olympic Stadium, donde atletas, voluntarios y organizadores se reunieron para despedir una edición que reunió a competidores de todo el mundo.

La ceremonia estuvo marcada por una narrativa centrada en los sueños y la transformación, representada por una historia protagonizada por una niña llamada Sofía, quien sopla un copo de nieve que guía el recorrido del espectáculo. El mensaje principal de la puesta en escena fue que los sueños no desaparecen, sino que se transforman en recuerdos y nuevas oportunidades.

Durante el acto también se rindió homenaje a los atletas paralímpicos que participaron en esta edición y a los voluntarios que hicieron posible el evento, en una ceremonia que combinó elementos culturales, música y los tradicionales momentos protocolarios del movimiento paralímpico.

Italia rinde homenaje a sus atletas y voluntarios

Uno de los momentos destacados del evento fue la aparición de la bandera de Italia, llevada hasta el asta por seis paratletas italianos que formaron parte de Milano Cortina 2026. Posteriormente se reconoció a los medallistas paralímpicos del país anfitrión, que lograron 16 medallas (siete de oro, siete de plata y dos de bronce) durante la competencia. A su vez, mientras que la bandera italiana era izada, el Himno Nacional Italiano fue interpretado en un momento solemne que celebró el desempeño de la delegación local.

Después de la ceremonia cívica aparecieron Tina y Milo, las mascotas olímpicas y paralímpicas de Milano Cortina 2026, dando paso al desfile de banderas de los países participantes (entre ellos México con la presencia de Arly Velásquez) y a un nuevo reconocimiento especial a los voluntarios que formaron parte de los Juegos.

El relevo paralímpico pasa a los Alpes Franceses 2030

En la segunda parte de la ceremonia apareció sobre el escenario la frase ‘Ciao, Ciao Cortina’, acompañada de copos de nieve que simbolizaban el cierre del evento. Posteriormente se interpretó el Himno Paralímpico para realizar el traspaso oficial de la bandera paralímpica.

La bandera fue entregada a los representantes de los Alpes Franceses 2030, próxima sede de los Juegos Paralímpicos de Invierno. Atletas franceses presentes en Milano Cortina participaron en el momento mientras se entonaba La Marsellesa y se izaba la bandera de Francia.

Mensajes de unión y esperanza en el cierre de los Juegos

El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Milano Cortina 2026, Giovanni Malagó, destacó el legado que dejan los Juegos y el mensaje de unión que representaron.

“Quiero capturar simplemente el sentido de participación. Gracias a todos por esta fantástica atmósfera. La ceremonia de clausura representa unión en un mundo actual amenazado por la oscuridad”. Malagó aseguró que la justa dejó un legado importante para Italia y para el movimiento paralímpico. “Hay una palabra que nos une a todos y es esperanza. En un tiempo donde los tambores de guerra prevalecen, hemos hablado de paz, respeto e inclusión”.

Por su parte, el presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, agradeció al pueblo italiano por la organización del evento y el ambiente vivido durante la competencia.

“Desde Milán a Cortina d’Ampezzo, los atletas le recordaron al mundo que no se definen por límites sino por valentía y excelencia. El cambio comienza con el deporte”, expresó.

El apagado del pebetero marca el final de Milano Cortina 2026

El momento final llegó cuando se apagaron los pebeteros paralímpicos instalados en Cortina d’Ampezzo y Milán, mientras la protagonista de la ceremonia, Sofía, soplaba una pequeña flama en manos de un atleta paralímpico que, simbólicamente, fue el cierre de su historia, del espectáculo y de todo Milano Cortina 2026.

Tras el apagado de los pebeteros, comenzó la actuación musical de la banda italiana Planet Funk, encargada de cerrar la ceremonia y despedir oficialmente los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

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