Oscars 2026: Artistas y directores brillan en la alfombra roja

Las cámaras captan cada aparición mientras las figuras de la industria desfilan previo al inicio del evento

Como ocurre cada año, la atención se centra en la alfombra roja | Reuters

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se realiza esta noche en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde la Academia reconoce a las producciones y actuaciones destacadas del último año. La 98ª edición cuenta nuevamente con el humorista Conan O’Brien como anfitrión, quien conduce la gala por segundo año consecutivo frente a la industria del cine y al público que sigue la transmisión.

Como ocurre cada año, antes de la entrega de estatuillas la atención se centra en la alfombra roja, donde actores, directores, productores y músicos vinculados al cine hacen su llegada al recinto. Las cámaras captan cada aparición mientras las figuras de la industria desfilan previo al inicio del evento.

La edición pasada dejó momentos recordados en la pasarela con combinaciones de pedrería, seda y tonos intensos. En 2026, la expectativa vuelve a colocarse en la alfombra roja del Dolby Theatre, donde las celebridades presentan sus atuendos antes de ingresar a la ceremonia que definirá a los ganadores de la noche.

Elle Fanning | Reuters Emma Stone | Reuters

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