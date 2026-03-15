América vs Mazatlán en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 11

El encuentro entre el azulcremas y cañoneros está programado para disputarse este domingo 15 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes

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Clausura 2026: horario del partido América vs Mazatlán, hoy 15 de marzo de 2026

El encuentro entre el Club América y Mazatlán está programado para el domingo 15 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes e iniciará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Liga MX: alineaciones del América vs Mazatlán para la jornada 11, al momento

El entrenador brasileño André Jardine deberá analizar con detenimiento el planteamiento táctico del América para el próximo partido. El rendimiento irregular que ha mostrado el conjunto azulcrema en las jornadas recientes abre un debate claro en el cuerpo técnico: continuar con el esquema 4-2-3-1, que ha sido su base a lo largo del torneo, o modificar la estructura para intentar recuperar mayor solidez en el funcionamiento del equipo.

A esta situación se suma un inconveniente importante en la portería tras la lesión de Luis Ángel Malagón, una ausencia sensible que obliga a reajustar la alineación en una de las posiciones más determinantes. Ante este escenario, Rodolfo Cota surge como la principal alternativa para ocupar el arco, respaldado por su experiencia y la confianza del cuerpo técnico:

América : Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Miguel Vázquez, Cristian Borja, Lima, Jonathan dos Santos, Erick Sánchez, Alex Zendejas, Patricio Salas y Brian Rodríguez.

: Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Miguel Vázquez, Cristian Borja, Lima, Jonathan dos Santos, Erick Sánchez, Alex Zendejas, Patricio Salas y Brian Rodríguez. Mazatlán: Ricardo Rodríguez, Jair Alberto Díaz, Facundo Almada, Lucas Merolla, Mauro Zaleta, Sebastian Santos, Said Godínez, Josué Ovalle, Brian Rubio, Edgar Bárcenas y Dudu Teodora

¿Dónde ver en vivo el América vs Mazatlán? Canales de TV y transmisión streaming

El partido entre el Club América y Mazatlán FC, programado para este domingo 15 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes, promete ser uno de los compromisos más llamativos de la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar, por lo que el resultado podría generar cambios importantes en la tabla de posiciones del fútbol mexicano.

La expectativa alrededor del encuentro ha ido creciendo conforme se acerca el inicio del partido, ya que se trata de un duelo que puede influir directamente en la pelea por los primeros lugares. En Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto, con toda la información, incidencias y detalles de lo que ocurra dentro y fuera de la cancha.

Horarios y transmisión del América vs Mazatlán FC:

México (CDMX): 19:00 horas | TUDN y ViX

Centroamérica: 19:00 horas | TUDN

Estados Unidos: 21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT) | TUDN USA

Antecedentes del América vs Mazatlán y últimos resultados en la Liga MX

En los últimos enfrentamientos entre Mazatlán FC y América en la Liga MX, el balance reciente muestra un claro dominio del conjunto azulcrema, aunque también ha habido empates con goles. A continuación, el registro de los cinco partidos más recientes entre ambos equipos.

Mazatlán FC 2 – 2 América | 24 de octubre de 2025

América 5 – 0 Mazatlán FC | 19 de abril de 2025

Mazatlán FC 0 – 5 América | 1 de noviembre de 2024

América 2 – 2 Mazatlán FC | 21 de febrero de 2024

Mazatlán FC 1 – 2 América | 6 de octubre de 2023

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