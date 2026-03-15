Jaguares vs Independiente Medellín, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Jaguares de Córdoba y Deportivo Independiente Medellín.

Jaguares vs Independiente Medellín | Claro Sports

Continúa jornada número 11 del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Jaguares de Córdoba recibe en su casa, el Estadio Jaraguay de Montería al Deportivo Independiente Medellín. Dos equipos que desde ya ven muy complicada su clasificación a las finales de este campeonato.

Resultado al momento: Jaguares – DIM | Jornada 11 Liga BetPlay 2026-I

Horario del partido Jaguares vs Deportivo Independiente Medellín, hoy 15 de marzo

El juego que enfrenta a dos equipos que pueden estar quedando completamente eliminados muy pronto y se llevará a cabo en el Estadio Jaraguay dará inicio a las 6:20 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 5:20 de la tarde.

Alineaciones del Jaguares vs Independiente Medellín para la fecha 11, al momento

Jaguares: Diego Martínez; Jhon Altamiranda, Carlos Ordóñez, Carlos Henao, Mauricio Castaño; Yan Mosquera, Johan Hinestroza, Fabián Mosquera; Duván Rodríguez, Yairo Moreno y Johar Mejía. DT: Gustavo Florentín.

Diego Martínez; Jhon Altamiranda, Carlos Ordóñez, Carlos Henao, Mauricio Castaño; Yan Mosquera, Johan Hinestroza, Fabián Mosquera; Duván Rodríguez, Yairo Moreno y Johar Mejía. DIM: Salvador Ichazo; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz; Esneyder Mena, Diego Moreno, Alexis Serna, Halam Loboa, Francisco Chaverra; Enzo Larrosa y Jhon Montaño. DT: Alejandro Restrepo.

¿Quién transmite en vivo el Jaguares vs Independiente Medellín y dónde mirar en TV y streaming?

El duelo entre costeños y paisas por la decimoprimera fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I se podrá sintonizar a través de la pantalla de Win + Fútbol. La plataforma de Win Play también contará con la transmisión del juego. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Antecedentes del Jaguares vs Independiente Medellín, y últimos resultados en la Liga/Copa BetPlay

07.08.2025 | Jaguares 0-1 DIM.

31.07.2025 | DIM 1-1 Jaguares.

28.10.2024 | DIM 4-1 Jaguares.

07.04.2024 | Jaguares 2-2 DIM.

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