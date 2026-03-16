Cruz Azul vs Monterrey en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la vuelta de Concachampions 2026

Los celestes llegan a casa con la ventaja 3-2. Los de la Sultana del Norte dependen de un resultado abultado a favor para acceder a cuartos

Un equipo de la Liga MX quedará fuera de la Concachampions

Cruz Azul y Monterrey definirán uno de los boletos a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 cuando se enfrenten en el partido de vuelta de los octavos de final. El duelo se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, escenario donde la Máquina buscará mantener la ventaja conseguida en el encuentro de ida.

El conjunto celeste llega con ventaja tras ganar 3-2 en el Gigante de Acero, un resultado que le permite encarar el partido definitivo con una ligera diferencia. Para Rayados, la misión será remontar la serie en territorio poblano para mantenerse con vida en el torneo continental.

Cruz Azul vs Monterrey: horario y dónde ver en vivo la vuelta de Concachampions 2026

El partido entre Cruz Azul y Monterrey se jugará el martes 17 de marzo de 2026 como parte de la vuelta de los octavos de final de la Concachampions.

Fecha: Martes 17 de marzo de 2026

Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Cuauhtémoc

Transmisión: FOX One

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de la plataforma FOX One, que transmitirá el partido para México.

Concachampions 2026: alineaciones probables del Cruz Azul vs Monterrey en la vuelta

Para este encuentro decisivo, ambos equipos podrían presentar formaciones cercanas a las utilizadas en el partido de ida, con ajustes según el estado físico de los jugadores. La duda más relevante recaería en los celestes, ya que Rodolfo Rotondi terminó lesionado en el partido de la Liga MX ante los Pumas, mientras que Nicolás Larcamón podría darle juego a Kevin Mier, quien ya se encuentra por completo recuperado de su lesión.

Cruz Azul (DT: Nicolás Larcamón): Andrés Gudiño; Omar Campos, Amaury García, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Luka Romero; Charly Rodríguez, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino; José Paradela, Gabriel Fernández.

Rayados de Monterrey (DT: Nicolás Sánchez): Santiago Mele; Ricardo Chávez, John Stefan Medina, Daniel Aceves, Luis Reyes; Cristian Reyes, Jorge Rodríguez, Jesús Corona; Roberto De la Rosa, Lucas Ocampos.

Antecedentes y últimos resultados del Cruz Azul vs Monterrey en Concachampions

Cruz Azul y Monterrey han protagonizado enfrentamientos en fases de eliminación directa dentro de la Concacaf Champions Cup en distintas ediciones del torneo. La serie más reciente se dio en los octavos de final de la edición 2026, donde la Máquina tomó ventaja en el partido de ida tras imponerse 3-2 en el Gigante de Acero el 10 de marzo.

Antes de ese cruce, ambos equipos se enfrentaron en las semifinales de la Concachampions 2021, serie en la que Monterrey logró avanzar a la final. Rayados ganó 1-0 en la ida en Monterrey y posteriormente selló la eliminatoria con un triunfo 4-1 en la Ciudad de México

También existe un antecedente en las semifinales de la edición 2011, cuando Monterrey eliminó a Cruz Azul tras imponerse 2-1 en la ida y empatar 1-1 en el partido de vuelta, resultado que le permitió avanzar en el marcador global.

Últimos resultados Cruz Azul vs Monterrey en Concachampions

2026 | Octavos de final (ida) | Monterrey 2-3 Cruz Azul

2021 | Semifinal (vuelta) | Cruz Azul 1-4 Monterrey

2021 | Semifinal (ida) | Monterrey 1-0 Cruz Azul

2011 | Semifinal (vuelta) | Cruz Azul 1-1 Monterrey

2011 | Semifinal (ida) | Monterrey 2-1 Cruz Azul

Estos antecedentes muestran que Monterrey ha tenido resultados favorables en enfrentamientos directos dentro del torneo, aunque en la serie actual de 2026 Cruz Azul tomó ventaja en el primer partido y buscará cerrar la eliminatoria en el encuentro de vuelta.

Con la ventaja obtenida en la ida, los celestes buscarán cerrar la serie en casa y asegurar su lugar en los cuartos de final. Rayados, por su parte, llegará al Estadio Cuauhtémoc con la obligación de remontar para continuar en la competencia continental.

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