Tigres vs Querétaro en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 11

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

En la antesala del duelo entre Tigres UANL y Querétaro FC, las casas de apuestas perfilan un panorama claro: el conjunto regiomontano parte como amplio favorito para quedarse con los tres puntos. De acuerdo con información de Caliente MX, los felinos aparecen con un momio de -250, una línea que refleja la confianza en el plantel felino y su fortaleza en este tipo de compromisos. Del otro lado, Gallos Blancos pagan +710, una cifra que evidencia lo complicado que luce el escenario para los visitantes, mientras que el empate se sitúa en +345, un resultado que las probabilidades consideran posible, pero menos probable que un triunfo local.

En el mercado de goles, la expectativa también apunta a un partido con movimiento en el marcador. La línea de más de 2.5 goles paga -154, lo que sugiere que las apuestas anticipan un duelo abierto y con varias oportunidades ofensivas. Por el contrario, el menos de 2.5 goles se coloca en +120, escenario que implicaría un choque más cerrado y estratégico. En conjunto, las cuotas dejan entrever un guion bastante claro: Tigres con el control del partido y un marcador que, al menos en el papel, podría superar la barrera de los dos goles.