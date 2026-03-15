Tigres vs Querétaro en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 11
Tigres se mantiene con 16 puntos en el séptimo puesto del Clausura 2026, mientras que el Querétaro aparece en el penúltimo peldaño con seis unidades
Clausura 2026: horario del partido Tigres vs Querétaro, hoy domingo 15 de marzo de 2026
Tigres UANL y Querétaro FC se enfrentarán en la jornada 11 en un partido que enfrenta realidades muy distintas. Los felinos llegan motivados tras el triunfo en el Clásico Regio y buscan aprovechar la localía para retomar impulso en el torneo, mientras que los Gallos, con una campaña complicada y ubicados cerca del fondo de la tabla con seis puntos, intentarán sorprender y sumar puntos valiosos. Ambos equipos deberán adaptarse: Tigres enfrentará ausencias como Fernando Gorriarán y Rômulo, mientras que Querétaro buscará aprovechar cualquier oportunidad ante un rival que históricamente domina el historial reciente como local.
México (CDMX): 17:30 horas
Centroamérica: 17:30 horas
Estados Unidos: 19:30 horas (ET) / 18:30 horas (PT)
Liga MX: alineaciones del Tigres vs Querétaro para la jornada 11, al momento
Tigres, bajo la dirección de Guido Pizarro, podría repetir su clásico 4-2-3-1, un esquema que les permite dominar el mediocampo y generar juego ofensivo por las bandas, combinando solidez defensiva con capacidad de creación.
Por su parte, Querétaro FC podría apostar por un 4-4-2, un sistema más directo que busca equilibrio entre defensa y ataque, con dos delanteros para aprovechar contraataques. El choque de estilos promete un duelo táctico interesante, donde el control de Tigres se enfrentará a la velocidad de reacción de los Gallos.
Tigres: Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Joaquim Pereira, Jesús Angulo, Vladimir Loroña, Rômulo Zwarg, César Araújo, Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa, Rodrigo Aguirre.
Querétaro: Guillermo Allison, Jaime Gómez, Diego Reyes, Lucas Abascia, Francisco Venegas, Jhojan Julio, Santiago Homenchenko, Carlo García, Juan Cázares, Ali Ávila y Mateo Coronel.
¿Dónde ver en vivo el Tigres vs Querétaro? Canales de TV y transmisión streaming
Recuerda que en Claro Sports puedes seguir nuestro clásico minuto a minuto con la información más destacada de lo que suceda dentro y fuera del terreno de juego. El Gallos Blancos en su visita ante el conjunto regiomontano no será la excepción, en un partido que podría dejar algunos estragos en la clasificación.
México (CDMX): Fox One
Centroamérica: Sin transmisión
Estados Unidos: fuboTVm Telemundo, UNIVERSO, Peacock y Estrella TV
Antecedentes del Tigres vs Querétaro y últimos resultados en la Liga MX
En la última década, el historial entre Tigres UANL y Querétaro FC muestra una tendencia claramente favorable para el conjunto regiomontano. En los enfrentamientos de los últimos 10 años, El conjunto felino ha dominado la serie con varias victorias contundentes, incluido el 5-0 del Apertura 2023, y múltiples triunfos por diferencia de dos o más goles. El equipo de Gallos Blancos, en cambio, ha logrado muy pocas victorias en ese lapso, lo que refleja la dificultad histórica que ha tenido para imponerse a los felinos. Incluso cuando los Gallos han logrado frenar al rival, varios partidos han terminado en empate sin goles, un resultado que también se ha repetido en distintas ocasiones dentro de esta rivalidad reciente.
Jornada 11 — Querétaro 0-2 Tigres — Apertura 2025
Jornada 11 — Tigres 1-0 Querétaro — Clausura 2025
Jornada 8 — Querétaro 1-0 Tigres — Apertura 2024
Jornada 3 — Querétaro 1-1 Tigres — Clausura 2024
Jornada 7 — Tigres 5-0 Querétaro — Apertura 2023
Jornada 15 — Querétaro 0-0 Tigres — Clausura 2023
Jornada 6 — Tigres 2-1 Querétaro — Apertura 2022
Jornada 13 — Querétaro 0-1 Tigres — Clausura 2022
Jornada 5 — Tigres 3-0 Querétaro — Apertura 2021
Jornada 13 — Querétaro 0-1 Tigres — Clausura 2021
Jornada 11 — Tigres 3-0 Querétaro — Apertura 2020
Jornada 17 — Querétaro 0-0 Tigres — Apertura 2019
Jornada 11 — Tigres 4-1 Querétaro — Clausura 2019
Jornada 11 — Querétaro 0-2 Tigres — Apertura 2018
Jornada 3 — Querétaro 0-0 Tigres — Clausura 2018
Jornada 3 — Tigres 1-1 Querétaro — Apertura 2017
Jornada 17 — Querétaro 1-5 Tigres — Clausura 2017
Jornada 17 — Tigres 1-2 Querétaro — Apertura 2016
Jornada 7 — Querétaro 2-2 Tigres — Clausura 2016
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
En la antesala del duelo entre Tigres UANL y Querétaro FC, las casas de apuestas perfilan un panorama claro: el conjunto regiomontano parte como amplio favorito para quedarse con los tres puntos. De acuerdo con información de Caliente MX, los felinos aparecen con un momio de -250, una línea que refleja la confianza en el plantel felino y su fortaleza en este tipo de compromisos. Del otro lado, Gallos Blancos pagan +710, una cifra que evidencia lo complicado que luce el escenario para los visitantes, mientras que el empate se sitúa en +345, un resultado que las probabilidades consideran posible, pero menos probable que un triunfo local.
En el mercado de goles, la expectativa también apunta a un partido con movimiento en el marcador. La línea de más de 2.5 goles paga -154, lo que sugiere que las apuestas anticipan un duelo abierto y con varias oportunidades ofensivas. Por el contrario, el menos de 2.5 goles se coloca en +120, escenario que implicaría un choque más cerrado y estratégico. En conjunto, las cuotas dejan entrever un guion bastante claro: Tigres con el control del partido y un marcador que, al menos en el papel, podría superar la barrera de los dos goles.