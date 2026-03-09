Resumen y resultados del 8 de marzo en los Juegos Paralimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Sigue lo mejor del día y las medallas de Milano Cortina en Claro Sports

Revive lo más destacado de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 este domingo con los momentos más emocionantes de las distintas competencias. Disfruta de las actuaciones más destacadas de los atletas paralímpicos en diversas disciplinas en una edición llena de emoción, esfuerzo y grandes historias. No te pierdas este resumen con las mejores acciones, hazañas deportivas y momentos inolvidables que dejaron los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

La actividad del 8 de marzo en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 dejó varias finales importantes en el tercer día de competencias oficiales, destacando las pruebas de biatlón y para snowboard. En el biatlón individual de 12.5 kilómetros para atletas con discapacidad visual (VI), la china Wang Yue conquistó la medalla de oro en la rama femenil con un tiempo de 34:57.9, seguida por Simona Bubenickova, quien obtuvo la plata, y Johanna Recktenwald, que completó el podio con el bronce. En la categoría varonil VI, el triunfo fue para Dang Hesong de China, mientras que Maksym Murashkovskyi se quedó con la plata y Dmytro Suiarko con el bronce.

En el biatlón varonil de pie, el oro fue para el chino Cai Jiayun, con Mark Arendz de Canadá en el segundo lugar y Marco Maier de Alemania en la tercera posición. Por su parte, en el para snowboard cross varonil SB-UL, la final estuvo dominada por competidores asiáticos, con Ji Lijia llevándose la medalla de oro y Zhu Yonggang obteniendo la plata, en una jornada que reafirmó el protagonismo de los atletas asiáticos en las pruebas disputadas este domingo en Milano Cortina 2026.

TE PUEDE INTERESAR