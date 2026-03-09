¡Escándalo en Belo Horizonte! final entre Cruzeiro Y Atlético Mineiro termina en pelea

El Clásico Mineiro terminó con victoria y título para la ‘Bestia Negra’, sin embargo los festejos y la coronación quedaron de lado debido a la riña entre jugadores

Escenas lamentables al final del Campeonato Mineiro

La final del Campeonato Mineiro 2026 entre Cruzeiro y Atlético Mineiro terminó en medio de un lamentable incidente que obligó a detener el encuentro en el estadio Mineirao de Belo Horizonte. El partido finalizó con victoria de Cruzeiro por 1-0, resultado que le permitió quedarse con el título estatal, aunque la definición quedó marcada por enfrentamientos entre jugadores de ambos equipos.

El único gol del encuentro llegó a través de Kaio Jorge, quien aprovechó un rebote concedido por el portero Everson dentro del área para enviar el balón al fondo de la portería. La anotación colocó en ventaja al conjunto local y encaminó el resultado que terminó por definir el campeonato.

Durante el desarrollo del partido se registraron varios momentos de tensión entre los jugadores. La situación se intensificó en los minutos finales, cuando un intercambio entre Everson y Christian generó una discusión que rápidamente involucró a otros futbolistas dentro del campo.

Lo que comenzó como un cruce de palabras derivó en empujones y posteriormente en golpes entre integrantes de ambos planteles. En pocos segundos el campo del Mineirao se convirtió en escenario de una batalla campal en la que participaron jugadores, miembros de los cuerpos técnicos y personal cercano a los equipos.

Las imágenes del incidente fueron captadas por la transmisión oficial y circularon en redes sociales. En los videos se observa a varios futbolistas intercambiando golpes mientras personal de seguridad intentaba separarlos sin éxito inmediato.

La confrontación no se limitó al centro del campo. Algunos jugadores se desplazaron hacia los túneles que conducen a los vestuarios mientras continuaban los empujones y los golpes, lo que obligó a la intervención de la policía militar, que ingresó con escudos para controlar la situación.

Ante la falta de condiciones para continuar con el protocolo posterior al partido, el árbitro decidió finalizar el encuentro de forma anticipada. La premiación dentro del campo no se llevó a cabo debido al ambiente generado tras los incidentes.

Ahora la Confederación Brasileña de Fútbol y la Federación Mineira revisan los reportes arbitrales y los registros en video para determinar posibles sanciones. Ahora, aunque Cruzeiro se quedó con el campeonato tras dos años sin ganar el torneo estatal, la final quedará marcada por los incidentes entre los jugadores.

