Jorge Carrascal: poco tiempo y muchas medallas en Flamengo

El colombiano de 27 años ya acumula cinco títulos después de menos de un año de su llegada a Flamengo.

Jorge Carrascal, campeón con Flamengo | Foto por PABLO PORCIUNCULA / AFP

Este domingo 8 de marzo se disputó la gran final del Campeonato Carioca. Flamengo y Fluminense se dieron cita en el Estadio Maracaná para definir al ganador de uno de los primeros títulos que entrega el fútbol en Brasil. Jorge Carrascal fue titular en el ‘mengao’ y celebró su quinto título con el conjunto de Río de Janeiro.

Complemente pareja fue la gran final de este torneo regional de Brasil. En los primeros 45 minutos aunque hubo un par de aproximaciones, realmente no existieron opciones realmente claras. No obstante, cada uno de los equipos se mostraron propositivos para hacerse con el campeonato.

La segunda mitad fue exactamente igual. Un duelo que se tornó de golpe por golpe, pero donde las defensas predominaron ante ambos ataques. Todo se definió entonces por los lanzamientos desde el punto de penal y Flamengo se quedó con el título por un marcador de cinco a cuatro.

Jorge Carrascal y su quinto título con Flamengo

Jorge Carrascal fue titular y estuvo en campo 63 minutos en el partido entre Flamengo y Fluminense. El colombiano no tuvo una gran actuación y se vio mayormente superado por un bloque defensivo de ‘tricolor’ que fue una gran sorpresa. Lucas Paquetá fue su reemplazante y uno de los anotadores en la tanda de penales.

Dos remates, 15 de 21 pases acertados, un pase en el último tercio, 100 % de efectividad en sus pases largos, uno de dos regates exitosos y seis de 11 duelos ganados, fue el saldo del volante ‘cafetero’. Números que son fiel reflejo de las razones para su sustitución.

En menos de un año defendiendo la camiseta de Flamengo, Jorge Carrascal ya acumula cinco títulos. Una Copa Libertadores, un Brasileirao, una Copa del Derby de las América, un Campeonato Carioca y una Challenger Cup, son los trofeos conseguidos por el jugador de la Selección Colombia en territorio brasileño.

