Highlights de curling en Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: resultado de Canadá vs Noruega ronda 4 equipos mixtos

Canadá mostró su poderío en el curling de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026 luego de obligar la rendición de Noruega en el marco de la cuarta ronda del round robin en la modalidad de equipos mixtos.

El partido inició con una dinámica defensiva y estratégica; Canadá tomó la delantera en el primer end con un punto, pero Noruega logró empatar el marcador 1-1 en la segunda entrada tras un tiro preciso de Jostein Stordahl (quien cumplía su novena participación paralímpica) aprovechando el hammer.

El momento decisivo del partido ocurrió en el sexto end, cuando el canadiense Jon Thurston realizó un tiro espectacular que permitió a su equipo acumular múltiples piedras en la zona de puntuación. Debido a errores tácticos de Noruega, Canadá logró anotar seis puntos en dicha entrada, poniendo el marcador 9-2. Ante la magnitud de la desventaja y la imposibilidad de recuperarse en los dos ends restantes, el equipo de Noruega decidió optó por la rendición, otorgando la victoria definitiva a Canadá. Con este resultado, el equipo canadiense se ratificó como uno de los favoritos del certamen junto a la delegación de China.

El conjunto canadiense se impuso 9-2 a su similar de Noruega, luego de un sexto end donde los de la Hoja de Maple marcaron varios puntos consecutivos que derivaron a la rendición de la escuadra europea.

Este lunes 9 de marzo la actividad el curling en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026 continuará con el duelo entre la propia Noruega ante China en equipos mixtos.

