Brasil vs México, en vivo: ¿Quién gana hoy el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026?
México llega con victoria 8-2 vs Gran Bretaña y estrellas MLB; Brasil busca su primer triunfo tras dos derrotas abultadas. Duelo clave en Houston
Lineup de Brasil vs México
La alineación de Brasil para el enfrentamiento contra México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 destaca por su mezcla de juventud, experiencia internacional y conexiones con el béisbol de alto nivel, con Lucas Ramirez (hijo del legendario Manny Ramirez) abriendo en el jardín derecho (RF), seguido por Osvaldo Carvalho en primera base (1B), Leonardo Reginatto en tercera (3B), Gabriel Gomes como bateador designado (DH), Vitor Ito en el campocorto (SS), Lucas Rojo en segunda (2B), Victor Coutinho en el jardín izquierdo (LF), Gabriel Do Carmo como receptor (C) y Gabriel Maciel cerrando en el central (CF). El pitcher abridor es el prospecto de los Blue Jays Eric Pardinho, listo para desafiar a la potente ofensiva mexicana desde el montículo
Lineup de México vs Brasil
La alineación de México para el partido contra Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 presenta un lineup cargado de poder y talento de Grandes Ligas, con el dominicano-mexicano Jarren Durán abriendo en el jardín derecho (JD), seguido por Randy Arozarena en el izquierdo (JI), Jonathan Aranda en primera base (1B), Alejandro Kirk como receptor (C), Rowdy Tellez como bateador designado (BD), Nacho Álvarez Jr. en tercera base (3B), Nick Gonzales en segunda (2B), Alek Thomas en el jardín central (JC) y Joey Ortiz cerrando en el campocorto (SS). El pitcher abridor es Taijuan Walker, encargado de dominar desde la lomita ante Brasil.
¿A qué hora juegan Brasil vs México hoy 8 de marzo de 2026?
El partido Brasil vs México arranca a las 8:00 p.m. ET (hora del Este de Estados Unidos), lo que corresponde a las 18:00 horas en México (tiempo del centro, CDMX). En otras zonas, se ajusta a 6:00 p.m. en regiones del Pacífico de México o 9:00 p.m. en Brasil (hora de Brasília). El juego se disputa en el Daikin Park, casa de los Houston Astros, sede principal del Grupo B.
¿Quién transmite en vivo el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dónde ver por TV y online?
En México, el partido se transmite por televisión abierta en Canal 9 (Nu9ve o El Nueve), una opción gratuita ideal para el público general. Además, está disponible en televisión de paga a través de ESPN, TUDN y plataformas de streaming como Disney+ y ViX, que ofrecen la cobertura completa del torneo en español. Estas opciones aseguran acceso fácil para los aficionados en CDMX y todo el país.
Para la audiencia en Estados Unidos, el encuentro va por FS1 (FOX Sports 1) con comentarios en inglés, y también en FOX Deportes para la versión en español. El streaming oficial incluye la FOX Sports App, FOX One y servicios como Fubo, que transmiten en vivo y on-demand. En Brasil y el resto de Latinoamérica, ESPN y Disney+ son las principales vías, con posibles coberturas adicionales en SporTV o Beisbol Play según el país.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Brasil vs México del Clásico Mundial de Béisbol 2026!
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 continúa con un duelo clave en el Pool B, donde México enfrenta a Brasil este domingo 8 de marzo. México llega con impulso tras su victoria contundente de 8-2 sobre Gran Bretaña en su debut, mostrando solidez tanto en bateo como en lanzamiento. Con estrellas de MLB como Randy Arozarena, Jarren Durán y Alejandro Kirk, el equipo de Benjamin Gil busca consolidar su liderazgo en el grupo y avanzar con paso firme hacia los cuartos de final. Esta actuación inicial rompió una maldición histórica en partidos inaugurales y posiciona a México como uno de los favoritos del pool, que también incluye a Estados Unidos e Italia.
Brasil, en cambio, enfrenta un escenario complicado con dos derrotas en sus primeros encuentros: una abultada 15-5 ante Estados Unidos y un blanqueo 8-0 contra Italia. A pesar del desgaste por jugar partidos consecutivos, el equipo sudamericano cuenta con talento de herencia MLB, como Joseph Contreras y Lucas Ramirez, y busca su primera victoria en el torneo. Este partido es vital para Brasil si quiere mantener opciones de clasificación, aunque el calendario apretado les ha pasado factura en defensa y ofensiva. El enfrentamiento promete intensidad en el Daikin Park de Houston, con México como claro favorito por forma y plantel.