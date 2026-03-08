Brasil vs México, en vivo: ¿Quién gana hoy el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Brasil vs México del Clásico Mundial de Béisbol 2026!

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 continúa con un duelo clave en el Pool B, donde México enfrenta a Brasil este domingo 8 de marzo. México llega con impulso tras su victoria contundente de 8-2 sobre Gran Bretaña en su debut, mostrando solidez tanto en bateo como en lanzamiento. Con estrellas de MLB como Randy Arozarena, Jarren Durán y Alejandro Kirk, el equipo de Benjamin Gil busca consolidar su liderazgo en el grupo y avanzar con paso firme hacia los cuartos de final. Esta actuación inicial rompió una maldición histórica en partidos inaugurales y posiciona a México como uno de los favoritos del pool, que también incluye a Estados Unidos e Italia.

Brasil, en cambio, enfrenta un escenario complicado con dos derrotas en sus primeros encuentros: una abultada 15-5 ante Estados Unidos y un blanqueo 8-0 contra Italia. A pesar del desgaste por jugar partidos consecutivos, el equipo sudamericano cuenta con talento de herencia MLB, como Joseph Contreras y Lucas Ramirez, y busca su primera victoria en el torneo. Este partido es vital para Brasil si quiere mantener opciones de clasificación, aunque el calendario apretado les ha pasado factura en defensa y ofensiva. El enfrentamiento promete intensidad en el Daikin Park de Houston, con México como claro favorito por forma y plantel.