Xavi señala a Laporta y Echevarría: acusa decisiones ocultas en su salida del Barcelona

La salida de Xavi Hernández del Barcelona sigue generando controversia. En una entrevista con La Vanguardia, el exentrenador azulgrana aseguró que su despido no fue una decisión deportiva, sino el resultado de dinámicas internas dentro del club que involucraron directamente al presidente Joan Laporta y a Alejandro Echevarría.

El exjugador y técnico del Barça habló abiertamente sobre cómo se tomaron las decisiones en el club durante su etapa en el banquillo. Según su relato, la estructura de poder en la institución no siempre coincide con la imagen pública que se proyecta hacia los socios y aficionados.

Joan Laporta decepcionó a Xavi

Xavi explicó que su relación con el presidente fue cercana durante gran parte de su etapa en el club, ya que fue Laporta quien impulsó su llegada al banquillo en noviembre de 2021. Sin embargo, el técnico aseguró que el final de esa relación terminó marcado por la decepción. “Sí, muy buena, de hecho yo ficho por el Barça gracias a él, pero me acabó fallando. Prescinde de mí como entrenador sin decirme la verdad”. Para el exentrenador, la manera en que se gestionó su salida fue uno de los aspectos que más le afectaron.

Xavi apunta directamente a Alejandro Echevarría

En su testimonio, Xavi fue aún más lejos al hablar del papel que, según él, desempeña Alejandro Echevarría dentro del Barcelona. El técnico afirmó que su destitución estuvo condicionada por la influencia de esta figura cercana al presidente. “Prescinde de mí como entrenador sin decirme la verdad, condicionado por una persona que creo queestá por encima del presidente que es Alejandro Echevarría”. Incluso aseguró que la decisión final no habría pasado directamente por Laporta. “Es decir, quien prescinde de mí como entrenador es Alejandro.”

A partir de su experiencia, el exentrenador ofreció una reflexión sobre la forma en que, según él, se toman las decisiones dentro de la institución. “Pero así funciona este Barça, prácticamente lo dirige Alejandro Echevarría”. Estas declaraciones reflejan la percepción que Xavi tuvo durante su etapa en el banquillo sobre el funcionamiento interno del club.

El técnico también explicó que su relación con Echevarría no era únicamente institucional, sino que había un vínculo personal previo. Por eso, el desenlace de su etapa en el club tuvo un impacto especial. “Era una persona con la cual yo tenía una relación íntima, de amistad y por eso es la decepción más grande quizá en mi salida del Barça”. La conclusión del exentrenador fue contundente. “Me falló por completo”.

El encuentro que definió su salida del Barcelona

Xavi relató que, durante los meses en los que se discutía su continuidad en el Barcelona, buscó directamente la opinión de Echevarría porque lo consideraba una figura clave en las decisiones del club. “Yo de hecho hago una reunión cara a cara con Alejandro porque sé que es el que decide todo y le digo que cómo lo ve”.

Según el exentrenador, en ese encuentro recibió un mensaje claro sobre su continuidad. “Y él me dice que sí, que ellos están preparando el año que viene, que están planificando, que el presidente lo tiene claro”.

Hernández explicó que durante semanas recibió señales de confianza por parte de la directiva, lo que le hizo dudar en seguir en el cargo pese ya haber señalado que no continuaría en el banquillo por decisión propia. El técnico aseguró que la directiva incluso insistió para convencerlo de continuar en el proyecto. “Me dicen constantemente que me tengo que quedar, me intentan convencer”. Sin embargo, el escenario cambió después de los resultados negativos en la recta final de la temporada.

Xavi dice hablar “desde la justicia”

El exentrenador insistió en que sus declaraciones no responden al resentimiento, sino a su intención de explicar lo que vivió dentro del club. “No hablo desde el resentimiento, hablo desde la justicia, quiero que se sepa que las cosas en el Barça no funcionan bien”. Para Xavi, su testimonio busca ofrecer transparencia a los socios del Barcelona.

El exentrenador concluyó sus declaraciones con una reflexión sobre el futuro institucional del club. “Yo lo que quiero es que el socio entienda que esto está pasando dentro del Barça”. Xavi sostuvo que el Barcelona necesita cambios estructurales para fortalecer su funcionamiento. “El club necesita un cambio de arriba a abajo, de estructura, profesionalidad”.

