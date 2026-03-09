Tijuana vs Santos en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 10

Liga MX: alineaciones del Tijuana vs Santos para la jornada 10, al momento

Estos serían los once futbolistas que cada uno de los entrenadores mandaría a la cancha para el encuentro que cierra la fecha 10:

Tijuana: Antonio Rodríguez, Unai Bilbao, Jackson Porozo, Pablo Ortiz, Rafael Fernández, Jesús Gómez, Iván Tona, Ignacio Rivero, Domingo Blanco, Kevin Castañeda y Josef Martínez

Santos: Carlos Acevedo, Kevin Picón, Kevin Balanta, Bruno Amione, Emmanuel Echeverría, Javier Güémez, Carlos Gruezo, Kevin Palacios, Ezequiel Bullaude, Cristian Dájome y Lucas Di Yorio