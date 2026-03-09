Santos LagunaTijuana

Tijuana vs Santos en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 10

Publicado por Guillermo Herrera

Xolos y Guerreros serán los encargados de cerrar la fecha 10 del torneo Clausura 2026 cuando se enfrenten en el Estadio Caliente

Liga MX
Sigue el Tijuana vs Santos, en vivo | Claro Sports

Liga MX: alineaciones del Tijuana vs Santos para la jornada 10, al momento

Estos serían los once futbolistas que cada uno de los entrenadores mandaría a la cancha para el encuentro que cierra la fecha 10:

Tijuana: Antonio Rodríguez, Unai Bilbao, Jackson Porozo, Pablo Ortiz, Rafael Fernández, Jesús Gómez, Iván Tona, Ignacio Rivero, Domingo Blanco, Kevin Castañeda y Josef Martínez
Santos: Carlos Acevedo, Kevin Picón, Kevin Balanta, Bruno Amione, Emmanuel Echeverría, Javier Güémez, Carlos Gruezo, Kevin Palacios, Ezequiel Bullaude, Cristian Dájome y Lucas Di Yorio

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

Los Xolos de Tijuana son los favoritos para este encuentro con un momio de -157 mientras que Santos paga +400, por su parte, el empate tiene un momio de +300, esto de acuerdo con la casa de apuestas Caliente.

Antecedentes del Tijuana vs Santos y últimos resultados en la Liga MX

En los enfrentamientos más recientes entre Santos Laguna y Club Tijuana dentro de la Liga MX, ambos equipos han protagonizado partidos con resultados variados, alternando victorias y empates en los últimos torneos. A continuación, el historial de sus cinco choques más recientes:

Santos 1-0 Tijuana | 24 de septiembre de 2025
Santos 0-4 Tijuana | 20 de abril de 2025
Tijuana 3-1 Santos | 18 de agosto de 2024
Tijuana 2-2 Santos | 15 de marzo de 2024
Santos 2-1 Tijuana | 4 de octubre de 2023

¿Dónde ver en vivo el Tijuana vs Santos? Canales de TV y transmisión streaming

Los aficionados podrán seguir la transmisión del partido por televisión de paga a través de FOX, mientras que también estará disponible mediante la plataforma de streaming FOX One, donde los seguidores del futbol mexicano podrán ver el cierre de la jornada.

Clausura 2026: horario del partido Tijuana vs Santos, hoy domingo 8 de marzo de 2026

El encuentro entre Club Tijuana y Santos Laguna, correspondiente a la jornada 10 del torneo de la Liga MX, se disputará este domingo 8 de marzo en el Estadio Caliente. El silbatazo inicial está programado para las 21:06 horas, de acuerdo con el horario del centro de México.

