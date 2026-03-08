Revolución azul: Fabián Bustos y la fórmula que le devuelve el alma a Millonarios

Ya con tres meses del 2026, Millonarios cuenta con una clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y un lento, pero seguro renacer en el FPC.

Lo que ha transcurrido del 2026 ha sido una montaña rusa de emociones para Millonarios. Una pretemporada que estuvo colmada de mucho escepticismo y no tanta esperanza por el mercado de fichajes realizado, el ‘embajador’ comenzó un año que debía sí o sí ser completamente diferente al inmediatamente anterior.

Hernán Torres tuvo que ser despedido tras un terrible arranque de campeonato y en su lugar llegó, a modo de salvador, Fabián Bustos. El argentino, sin duda alguna, vino para darle una nueva fórmula al equipo capitalino y los resultados no han demorado en verse reflejados.

La Copa Sudamericana, el punto de inflexión para Millonarios

Para nadie es un secreto que Millonarios dio un batacazo en la Copa Sudamericana. Después de ser bastante subestimado y sin tener favoritismo alguno, los azules eliminaron a Atlético Nacional y se quedaron con el tiquete a la fase de grupos de ‘La Otra Conquista’.

Con una actuación superlativa del delantero argentino Rodrigo Contreras, Millonarios venció por tres goles a uno al verde paisa en el Estadio Atanasio Girardot y renació por completo futbolísticamente. Una clasificación que no solamente significa presencia internacional y bastante dinero en las arcas, sino también un antes y un después en lo que parecía ser un 2026 no tan esperanzador.

Lento, pero seguro en la Liga BetPlay 2026-I

El campeonato doméstico ha sido una piedra en el zapato para Millonarios en las últimas temporadas. En 2025 no pudo llegar a ninguna final y tuvo que ver como sus máximos rivales, Independiente Santa Fe y Atlético Nacional alzaban los títulos. Ahora, con la novela y euforia por Radamel Falcao García mucho más controlada, el equipo parece haber sentado cabeza.

La Liga BetPlay Dimayor 2026-I ya desarrolla su fecha número 10 y aunque los ‘embajadores’ tienen un partido pendiente. Los azules marcha decimosegundos en la tabla de posiciones con 11 puntos en nueve juegos disputados. En otras palabras, tras un terrible arranque, Millonarios se encuentra a tan solo tres puntos del octavo lugar.

Más allá de lo que pueda pasar en este primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano 2026. Habrá que hacerle un capítulo aparte a Fabián Bustos, quien contra la corriente logró encarrilar un club que estaba en un completo limbo. Priorizando el cero, dando seguridad desde atrás y luego desarrollando un juego ideal para sus delanteros, Millonarios ha renacido.

