Tres meses después, Alexis Vega vuelve a la cancha con Toluca

Su regreso se da a pocos días de que Javier Aguirre anuncie la convocatoria de la selección mexicana para la fecha FIFA de marzo

El atacante mexicano quiere estar con el Tri en el Mundial 2026 | Imago7

Alexis Vega volvió a tener actividad con el Toluca después de varias semanas fuera de las canchas. El delantero ingresó al campo en el minuto 81 del encuentro ante FC Juárez dentro del torneo Clausura 2026, marcando así su regreso a la competencia oficial.

El atacante sustituyó a Sebastián Córdova en la recta final del partido y disputó los últimos minutos del encuentro. Con su ingreso, Vega volvió a sumar participación con el club después de un periodo de recuperación que lo mantuvo fuera durante el inicio del torneo.

La última vez que el futbolista había jugado con Toluca fue en la final de vuelta del Apertura 2025 ante Tigres. En aquel encuentro entró de cambio y permaneció en el campo durante 13 minutos en el triunfo por 2-1 que dio el título al conjunto escarlata.

Después de ese partido, el delantero se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha a principios de enero. El procedimiento consistió en una limpieza articular que obligó al jugador a iniciar un proceso de recuperación que lo dejó fuera de las primeras nueve jornadas del Clausura 2026.

Durante ese periodo, Vega trabajó con el cuerpo médico y el área de preparación física del club para recuperar movilidad y ritmo. Su regreso a la convocatoria del equipo marcó el final de esa etapa de rehabilitación.

La reaparición del delantero también coincide con el calendario de la selección mexicana. En los próximos días el técnico Javier Aguirre dará a conocer la lista de jugadores convocados para la fecha FIFA de marzo. En esa ventana internacional, México enfrentará a Portugal y Bélgica en partidos de preparación. El regreso de Vega a la actividad ocurre a poco más de una semana de que se anuncie la convocatoria para esos encuentros.

El futbolista de 28 años busca recuperar ritmo para mantenerse en la competencia por un lugar en el equipo nacional. El objetivo del Alexis Vega es formar parte de la lista que disputará el Mundial de 2026 y participar en su segunda Copa del Mundo tras su debut en Qatar 2022.

