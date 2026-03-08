Toluca vs FC Juárez en vivo: ¡Nos vamos al descanso!

Antecedentes del Toluca vs FC Juárez y últimos resultados en la Liga MX

La rivalidad entre los Diablos Rojos y los Bravos de Juárez no tiene ni 20 partidos de historia, ya que apenas han disputado 17 encuentros, dos de ellos en la extinta Copa MX. Aunque los mexiquenses tienen un gran historial dentro de la Primera División de México, tienen números parecidos, puesto que suman seis victorias por seis derrotas y cinco empates.

Sin embargo, en sus últimos cinco enfrentamientos, los del Estado de México tienen dominada la rivalidad con cuatro victorias y un empate.

Toluca 0-0 FC Juárez | Cuartos de final, vuelta | Apertura 2025

FC Juárez 1-2 Toluca | Cuartos de final, ida | Apertura 2025

FC Juárez 0-2 Toluca | Jornada 4 | Apertura 2025

FC Juárez 0-4 Toluca | Jornada 8 | Clausura 2025

Toluca 3-2 FC Juárez | Jornada 2 | Apertura 2024