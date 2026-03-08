Toluca vs FC Juárez en vivo: ¡Nos vamos al descanso!
No te pierdas un solo detalle del partido de la décima fecha del certamen entre Diablos y Bravos
¡Alexis Vega está en la banca!
El delantero mexicano Alexis Vega podría tener sus primeros minutos en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, ya que se encuentra en la banca después de estar recuperándose de una limpieza articular en la rodilla, la cual lo ha marginado de la actividad en el certamen. Por lo que ante el FC Juárez podría vivir sus primeros minutos en la competencia y con miras al duelo de ida de los cuartos de final de la Concachampions frente a San Diego FC.
Clausura 2026: horario del partido Toluca vs FC Juárez, hoy 8 de marzo de 2026
El duelo entre el Toluca y el FC Juárez se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Diez, en duelo correspondiente a la jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.
Liga MX: alineaciones del Toluca vs FC Juárez para la jornada 10, al momento
Los Diablos Rojos saldrán con un cuadro alterno después de la actividad a media semana. Aunado al hecho de que a mitad de semana enfrentará al San Diego FC por los octavos de final de la Concachampions. Lo que llama la atención es que Alexis Vega se encuentra en la banca, por lo que podría tener sus primeros minutos en el torneo, después de someterse a una limpieza articular en la rodilla.
Toluca: Luis García; Diego Barbosa, Antonio Briseño, Luan García, Mauricio Isais; Sebastián Córdova, Nico Castro, Marcel Ruiz, Fernando Arce; Helinho, Franco Rossi.
FC Juárez: Sebastián Jurado; Jesús Murillo, Moisés Castillo, Alejandro Mayorga, Francisco Nevárez, Denzell García, Ramón Rodríguez, Rodolfo Pizarro, José ‘Puma’ Rodríguez, Jairo Torres, Oscar Estupiñán.
¿Dónde ver en vivo el Toluca vs FC Juárez? Canales de TV y transmisión streaming
Si no te quieres perder un solo detalle del partido, tienes que seguir la señal de TUDN; así como su plataforma de streaming, ViX+, solo ten en cuenta que debes contar con una cuenta activa y una suscripción de pago.
Antecedentes del Toluca vs FC Juárez y últimos resultados en la Liga MX
La rivalidad entre los Diablos Rojos y los Bravos de Juárez no tiene ni 20 partidos de historia, ya que apenas han disputado 17 encuentros, dos de ellos en la extinta Copa MX. Aunque los mexiquenses tienen un gran historial dentro de la Primera División de México, tienen números parecidos, puesto que suman seis victorias por seis derrotas y cinco empates.
Sin embargo, en sus últimos cinco enfrentamientos, los del Estado de México tienen dominada la rivalidad con cuatro victorias y un empate.
Toluca 0-0 FC Juárez | Cuartos de final, vuelta | Apertura 2025
FC Juárez 1-2 Toluca | Cuartos de final, ida | Apertura 2025
FC Juárez 0-2 Toluca | Jornada 4 | Apertura 2025
FC Juárez 0-4 Toluca | Jornada 8 | Clausura 2025
Toluca 3-2 FC Juárez | Jornada 2 | Apertura 2024
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
El Toluca es el favorito para quedarse con la victoria al tener un momio de -205, por lo que apostar por dicho equipo con mil pesos, se podría obtener una ganancia de mil 490 pesos. Por su parte, los Bravos tienen un momio de +560 e ir con ellos con la misma operación, uno podría embolsarse hasta seis mil 600.
El empate tiene un momio de +320 y en caso de apostar mil pesos por que el encuentro terminará con un resultado igualado, se podría tener una ganancia de cuatro mil 200 pesos.
¡Bienvenidos!
Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre el Toluca y FC Juárez en el Estadio Nemesio Diez, en duelo correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde los Diablos Rojos buscan sumar una nueva victoria en el certamen para mantenerse en los primeros lugares de la tabla general, solo que enfrenten tendrán a unos Bravos con el ánimo por todo lo alto después de derrotar al América a media semana.