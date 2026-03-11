Savino del Bene Scandicci vs Fenerbahce Istanbul, en vivo la ida de los cuartos de final de la Champions League femenil

Los cuartos de final de ida de la CEV Champions League Volley Femenil 2026 enfrentan al campeón mundial Savino Del Bene Scandicci contra Fenerbahçe, líder de su grupo



Los cuartos de final de ida de la CEV Champions League Volley Femenil 2026 presentan un duelo de alto voltaje entre el Savino Del Bene Scandicci, actual campeón del Mundial de Clubes y uno de los equipos más potentes de Italia, y el Fenerbahçe Medicana Istanbul, los ‘Ángeles Amarillos’ que dominaron su grupo en la fase regular con un rendimiento sobresaliente. Este enfrentamiento revive el cruce de cuartos de 2019, cuando Fenerbahçe se impuso en ambos partidos (3-1 en Italia y 3-2 en Turquía), con Melissa Vargas brillando como figura estelar. Scandicci llega con la ventaja de jugar en casa, buscando tomar una ventaja clave en la eliminatoria a doble partido, mientras que el equipo turco, cargado de talento y experiencia en competiciones europeas, intentará golpear primero para complicar la vuelta en Estambul.

