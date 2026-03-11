Ankara Zeren Spor Kulübü vs A. Carraro Prosecco Doc Conegliano, en vivo la ida de los cuartos de final de la Champions League femenil

Se disputa el primer capítulo entre ambos equipos. Sigue las acciones en vivo y en directo por la multiplataforma de Claro Sports

Continúa la actividad de la Champions League femenil de voleibol con la disputa de los cuartos de final. No te pierdas en vivo el partido de ida entre Ankara Zeren Spor Kulübü y A. Carraro Prosecco Doc Conegliano. El Imoco Volley Conegliano finalizó en la primera posición del Grupo D gracias a su paso perfecto. Fueron seis triunfos en igual número de partidos, dos de ellos frente al Ankara, que terminó segundo del mismo sector con registro de 4-2. El conjunto turco tuvo que pasar por la vía de los Playoffs antes de esta instancia. Allí se impuso al SSC Palmberg Schwerin para avanzar a los cuartos de final. ¿Habrá revancha frente a las italianas? Sigue el juego en directo.

