Rodrigo Aguirre se une a mensajes de apoyo para Malagón: “Su sueño era el Mundial”

Rodrigo Aguirre, delantero del Club Tigres y excompañero de Luis Ángel Malagón, lamentó la lesión que sufrió el arquero del América durante el partido de ida de octavos de final de Concachampions frente a Philadelphia, lo que lo alejaría del sueño de ir al Mundial 2026 con la selección mexicana.

“Me puso muy triste la lesión de Malagón. Ningún jugador creo que juega o enfrenta los partidos pensando en que pueda pasar algo de esa magnitud. Siento que para él también esa era un sueño jugar el mundial, y la verdad que lo lamento mucho”, reveló el delantero de Tigres previo al viaje a Cincinnati para la ida de octavos de final de Concachampions.

El Búfalo recordó que fue compañero de Luis Ángel Malagón a su llegda a la Liga MX con el Necaxa y años después volvieron a coincidir en las filas del América, equipo en el que el delantero uruguayo vio como el arquero logró consolidarse como una pieza fundametal para conseguir el tricampeonato.

“Es un gran compañero, que compartí con él muchas cosas, tanto Necaxa como en el América, y la verdad que que fue algo obviamente, como a todo que lo conocemos nos puso muy triste”, destacó ante los medios de comunicación sobre el paso de Malagón como arquero en la Primera División de México.

Luis Ángel Malagón vió truncado el sueño de convertirse en un arquero mundialista con México, ya que sufrió una lesión en los primeros minutos de la visita del América a Philadelphia por la ida de los octavos de final de la edicion 2026 de la Concachampions.

Los primeros reportes apuntan a una lesión en el tendón de Aquiles que lo alejaría de las canchas por un tiempo prolongado y que por la cercanía del Mundial 2026 no le darían los tiempos para poder ser contemplado por el seleccionador Javier Aguirre en la nómina definitva.

