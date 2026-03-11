China vs Corea del Sur, en vivo final del curling mixto en silla de ruedas: Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

No te puedes perder este emocionante duelo en el que los conjuntos de China y Corea buscan quedarse con la medalla de oro

Vive la emoción de los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026 con la esperada final de curling mixto en silla de ruedas entre China y Corea, dos equipos de élite que se enfrentan en una competencia de alto nivel por la codiciada medalla de oro. Estos atletas paralímpicos han demostrado una increíble habilidad, concentración y resistencia, superando los límites del deporte adaptado. Este enfrentamiento no solo es un testimonio de su esfuerzo y destreza, sino también una oportunidad para presenciar la evolución de este deporte en los Juegos Paralímpicos.

No te pierdas ni un segundo de esta histórica final, donde la estrategia y la precisión juegan un papel fundamental en cada tiro. Acompaña a estos atletas mientras dan lo mejor de sí mismos sobre el hielo, luchando por la gloria en una de las pruebas más emocionantes de los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026.

Te puede interesar: