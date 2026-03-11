¿Qué le pasa a Jermein Peña?

El defensor central del Junior de Barranquilla, Jermein Peña, recibió su quinta expulsión como futbolista profesional.

Vuele y juega. Jermein Peña volvió a perjudicar al Junior de Barranquilla con una nueva insólita expulsión. Los costeños vivieron una terrible noche el pasado martes 10 de marzo al verse goleados cuatro goles a cero ante Atlético Nacional. Un partido en donde estuvieron con inferioridad numérica desde los 20 minutos.

Para nadie es un secreto que el defensor central de 26 años podría ser perfectamente uno de los mejores zagueros del Fútbol Profesional Colombiano. Sin embargo, su personalidad lo ha traicionado en varias oportunidades. El papel de futbolista férreo, agresivo, brusco y rudo, parece haberlo llevado a un terreno futbolístico donde se ve más perjudicado que beneficiado.

En esta oportunidad, con tan solo 20 minutos jugados, Jermein Peña se vio completamente sobre revolucionado y terminó cometiendo un nuevo error infantil. Al ir a cortar una acción de Juan Manuel Rengifo, el defensor del Junior de Barranquilla atropella la pelota con su codo golpea en la cabeza al volante de Atlético Nacional.

🔴⚽ ¡Roja en Junior de Barranquilla! ¡Revisó el VAR y es expulsión para Peña después de un codazo!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/lpEvKIyXjL — Win Sports (@WinSportsTV) March 11, 2026

De hecho, al finalizar el partido la sensación de que la expulsión fue la razón principal de la vergonzosa derrota del equipo de la costa caribe colombiana fue lo que predominó. Tanto así que, Yimmi Chará, uno de los capitanes del club fue contundente en la rueda de prensa posterior. “Hay que ayudarle a corregir ese tipo de situaciones. No es la primera vez que pasa, esta también en él cambiar ese tipo de actitudes. Él sabe el error que cometió”.

👀 “A Jermein hay que ayudarle a corregir ese tipo de situaciones. No es la primera vez que pasa, está también en él cambiar esas actitudes”.



🎙️ Yimmi Chará sobre la expulsión de Jermein Peña ante Nacional. pic.twitter.com/mOwRZ4tRT5 — Toque Sports (@ToqueSports) March 11, 2026

Todas las expulsiones de Jermein Peña

En el año 2020, con la camiseta del Unión Magdalena recibió su primera tarjeta roja como futbolista profesional. Sin embargo, en las filas de Junior de Barranquilla acumula cuatro expulsiones:

10.03.2026 | Junior vs Atlético Nacional | Expulsado a los 20 minutos.

24.11.2025 | Atlético Nacional vs Junior | Expulsado a los 78 minutos.

24.07.2025 | Junior vs Unión Magdalena | Expulsado a los 63 minutos.

30.03.2024 | Junior vs Equidad | Expulsado a los 31 minutos.

Realmente la cantidad de tarjetas rojas no es el problema de Jermein Peña. El problema del defensor central es la manera en que se ve expulsado. Falta innecesarias. jugadas polémicas, acciones por sacar a relucir más su personalidad ruda que por una necesidad del juego, entre otras razones, son lo que rodea a un zaguero que ya ha sido campeón del Fútbol Profesional Colombiano.

