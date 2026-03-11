Eden Hazard sobre Vinicius Jr: “No me sorprendería que se retire con 30 años”

El ex futbolista del Real Madrid reflexiona sobre la presión que sufre el brasileño y el impacto en su carrera

Eden Hazard y su opinión sobre Vinicius Jr | Imago7, Reuters

Eden Hazard, quien fue compañero de Vinicius Jr en el Real Madrid, ha compartido su visión sobre la presión que el brasileño enfrenta en su carrera, tanto dentro como fuera del campo. En una reciente entrevista con la emisora RTBF, el belga señaló que no le sorprendería si el brasileño decidiera retirarse a los 30 años debido a la carga mental y la constante atención mediática que lo ha acompañado.

Hazard explicó que Vinicius, antes de cada partido, tiene “tantas cosas en la cabeza” que esto podría convertirse en una carga para su salud mental. El ex futbolista merengue destacó que el delantero sabe perfectamente lo que ocurrirá con los medios, pero a pesar de eso, no se ve reflejado en las sanciones. La situación es especialmente complicada, ya que el foco mediático no está solo en sus actuaciones futbolísticas, sino también en su estilo de vida y los debates generados en torno a su juego, sobre todo por su forma de celebrar los goles.

“Tiene tantas cosas en la cabeza antes de un partido que a veces me digo: ‘pobre’. Sabe que va a pasar por eso y que apenas ocurre nada a nivel de sanciones”, comenzó la reflexión del de La Louvière.

En el mismo sentido, el tres veces mundialista reflexionó sobre cómo esta presión puede terminar afectando a un jugador tan joven. “No me sorprendería que a los 30 años dijera que se va, que deja el fútbol, porque en cualquier caso nada cambia”, afirmó.

El ex del Chelsea también habló sobre la personalidad de Vinicius, resaltando que el brasileño es un jugador que “ama el fútbol” y que, al igual que él, busca disfrutar de cada momento en la cancha: “Es simplemente alguien a quien le gusta el fútbol, a quien le encanta jugar y que solo quiere divertirse. Un poco como me pasaba a mí cuando estaba en el campo”, declaró.

Finalmente, Hazard ofreció un consejo directo a su excompañero y de paso comparó su situación con la de otros grandes jugadores como Ronaldinho, quien también fue conocido por sus celebraciones y estilo único, pero sin que esto generara tantas críticas o polémicas.

“Te dicen juega como quieras, pero ten cuidado. Cuando bailes, baila de cierta manera para que la gente te quiera. Ronaldinho también bailaba y no recuerdo haber visto todas estas historias”, cerró.

