SEP: ¿Habrá clases este viernes 13 de marzo?

Con la llegada de marzo, muchos padres y estudiantes revisan el calendario escolar para saber qué días tendrán descanso. Este mes ha generado dudas debido a la cercanía del viernes 13 de marzo de 2026. La pregunta que se repite es si habrá clases o si se suspenderán las actividades. Las autoridades educativas, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), han marcado claramente las fechas en las que se suspende el servicio educativo.

La SEP es la encargada de regular el calendario escolar en México. Para este ciclo, ha programado jornadas sin clases, como la del 13 de marzo. Sin embargo, estas fechas a veces generan confusión, ya que las escuelas podrían hacer ajustes en los horarios o actividades.

Este descanso no es un día feriado, sino una jornada administrativa que se destina a tareas internas dentro del sistema educativo. A continuación, explicamos el motivo detrás de esta pausa y qué otros días de descanso se esperan en marzo.

¿Por qué se suspenden clases este viernes 13 de marzo? Esto dice la SEP

El viernes 13 de marzo de 2026 no habrá clases debido a que la SEP ha programado una jornada administrativa para el registro y la evaluación de calificaciones. Aunque los estudiantes no asisten a clases, los docentes estarán trabajando para actualizar los datos académicos de cada alumno. Esta actividad es esencial para asegurar que el sistema educativo se mantenga al día con las evaluaciones.

Este tipo de jornada permite a los maestros registrar las calificaciones y hacer el seguimiento del desempeño de los estudiantes. La suspensión de clases en esta fecha es parte del calendario oficial de la SEP.

Días de descanso obligatorio: ¿Cuál es el próximo megapuente de marzo 2026?

Además del descanso del 13 de marzo, marzo de 2026 tendrá otros días libres. El 21 de marzo, Día de la Primavera y natalicio de Benito Juárez, es feriado, pero cae en sábado. Algunas escuelas aprovecharán esta fecha para crear un puente largo y dar un día extra de descanso a los estudiantes.

Aunque la SEP establece las fechas, algunas escuelas pueden hacer ajustes. Por ello, es recomendable que los padres se comuniquen con las instituciones educativas para confirmar cualquier cambio en los horarios.

