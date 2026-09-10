Los Tigres del Norte en concierto en CDMX el 15 de septiembre: hora y dónde se presentarán

El concierto formará parte de las actividades organizadas para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México

La explanada de Jardín Balbuena abrirá sus festejos patrios | @tigresdelnorte

Los festejos por el Grito de Independencia 2026 sumaron una nueva opción en la Ciudad de México con la presentación de Los Tigres del Norte, quienes encabezarán la celebración del próximo martes 15 de septiembre en la alcaldía Venustiano Carranza. El concierto formará parte de las actividades organizadas para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

La cita tendrá entrada libre y permitirá escuchar en una misma jornada música norteña, cumbia y salsa. Las actividades comenzarán desde las 18:00 horas en la explanada de la alcaldía, ubicada en la colonia Jardín Balbuena, por lo que quienes quieran asistir deberán considerar la afluencia prevista y posibles cambios en la movilidad de la zona.

Los Tigres del Norte en concierto este 15 de septiembre: alcaldía, horario y cartelera

Los Tigres del Norte se presentarán el martes 15 de septiembre de 2026 en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en avenida Francisco del Paso y Troncoso número 219, colonia Jardín Balbuena, en la Ciudad de México. El acceso será gratuito y no se requiere la compra de boletos.

El programa comenzará a partir de las 18:00 horas, aunque hasta este 10 de septiembre las autoridades no han publicado los horarios individuales para la presentación de cada artista. Los Tigres del Norte aparecen como el acto principal de la noche, por lo que su participación está prevista dentro de la parte central de los festejos.

La cartelera anunciada para Venustiano Carranza también incluye a Maelo Ruiz y La Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín, con lo que el programa combinará salsa, cumbia y música norteña. Los tres nombres aparecen dentro del festejo difundido para la explanada de la demarcación.

No existe, por ahora, un horario oficial que indique a qué hora exacta subirán Los Tigres del Norte al escenario. Por esa razón, la referencia para los asistentes es el inicio general de actividades a las 18:00 horas. La alcaldía podría publicar durante los próximos días el orden definitivo y los tiempos de cada presentación.

¿Cómo llegar al concierto de los Tigres del Norte este 15 de septiembre y recomendaciones?

Una de las opciones más directas en transporte público es utilizar la Línea 5 del Metrobús y descender en la estación Venustiano Carranza, ubicada sobre Eje 3 Oriente, avenida Francisco del Paso y Troncoso, entre Luis Lara Pardo y Fray Servando Teresa de Mier. La parada se encuentra sobre el mismo corredor donde está la sede de la alcaldía.

También se puede utilizar la Línea 9 del Metro y llegar por estaciones de la zona como Mixiuhca o Velódromo. Desde Velódromo, el recorrido a pie hacia la explanada toma aproximadamente entre 10 y 12 minutos, de acuerdo con las referencias difundidas para el evento.

Por tratarse de una celebración de acceso libre, se recomienda llegar antes de las 18:00 horas si se busca una ubicación cercana al escenario, ya que no habrá lugares numerados ni reservados. También conviene privilegiar el transporte público ante los posibles cierres o ajustes viales que puedan aplicarse alrededor de la explanada durante el festejo.

Para reducir contratiempos, los asistentes pueden llevar calzado cómodo e impermeable, mantener sus pertenencias bajo vigilancia y establecer un punto de encuentro con sus acompañantes. En caso de acudir con menores, adultos mayores o personas con movilidad limitada, se recomienda identificar previamente accesos, salidas y zonas de apoyo. Además, se ha informado que no estará permitido ingresar con bebidas alcohólicas, pirotecnia u objetos que representen un riesgo.

Grito de Independencia 2026: horario y dónde ver la ceremonia por la Independencia de México

Mientras Venustiano Carranza tendrá su propia celebración, la ceremonia nacional del Grito de Independencia está programada para las 23:00 horas del martes 15 de septiembre, cuando Claudia Sheinbaum salga al balcón central de Palacio Nacional. Será la segunda ocasión en que encabece este acto como presidenta de México.

En el Zócalo capitalino, los festejos comenzarán desde las 19:00 horas y tendrán a Intocable como el principal grupo de la cartelera musical, además de José Alfredo Jiménez Medel, Legado de Grandeza, los ganadores de México Canta y agrupaciones musicales de las Fuerzas Armadas.

Quienes prefieran seguir el Grito de Independencia 2026 desde casa podrán hacerlo a través de las cuentas oficiales del Gobierno de México en YouTube y Facebook, desde donde se transmitirá la celebración del Zócalo y la ceremonia encabezada desde Palacio Nacional.

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