Atlas reacomoda su proyecto: Andoni Zubizarreta pasa de vicepresidente deportivo a asesor

La operación deportiva del primer equipo y fuerzas básicas permanecerá bajo la estructura local de los rojinegros

Andoni Zubizarreta seguirá en Atlas, pero con un nuevo rol. Imago 7

Atlas FC confirmó una modificación dentro de su estructura deportiva. Andoni Zubizarreta dejará la vicepresidencia deportiva del club para asumir una nueva responsabilidad como asesor de la Presidencia Ejecutiva, desde donde continuará vinculado al proyecto rojinegro con una función enfocada en estrategia y desarrollo institucional.

A través de un comunicado, la institución informó que el exfutbolista español aportará su experiencia y visión para fortalecer el crecimiento del modelo deportivo del Atlas, además de contribuir en iniciativas relacionadas con la proyección internacional del club.

“Como parte de la evolución de su proyecto de largo plazo, Andoni Zubizarreta asumirá una nueva responsabilidad dentro del Club como Asesor de la Presidencia Ejecutiva, aportando su experiencia y visión estratégica para fortalecer el crecimiento y la consolidación del modelo deportivo de Atlas FC”, señaló el equipo.

Comunicado Oficial: Andoni Zubizarreta asume nuevo rol estratégico en Atlas FC



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Zubizarreta continuará ligado al proyecto rojinegro

Aunque dejará sus funciones operativas como vicepresidente deportivo, Zubizarreta seguirá formando parte de la estructura del Atlas. El español trabajará desde Europa y tendrá como una de sus principales tareas fortalecer la relación del club con el fútbol internacional.

“Desde Europa, Andoni Zubizarreta contribuirá al desarrollo de iniciativas estratégicas, fortaleciendo la vinculación del Club con el futbol internacional y aportando su experiencia, visión global y red de relaciones para impulsar su crecimiento y proyección internacional”, explicó la institución.

La nueva función permitirá que el exguardameta mantenga participación dentro del proyecto, aunque con responsabilidades diferentes a las que asumió desde su llegada a Guadalajara.

Atlas mantiene la operación deportiva bajo su estructura local

El club también aclaró que la operación diaria de sus equipos continuará bajo la responsabilidad de la estructura deportiva local. “La operación diaria del Primer Equipo Varonil y Femenil, así como de las Fuerzas Básicas, continuará bajo la responsabilidad de la estructura deportiva local del Club, garantizando continuidad en la toma de decisiones y en la ejecución de los proyectos deportivos”, indicó Atlas.

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Zubizarreta llegó a la institución en junio de 2026, después del cambio de administración que llevó a Grupo PRODI a tomar el control del equipo tras la salida de Grupo Orlegi. Su incorporación formó parte de la nueva etapa que buscaba establecer una estructura con experiencia internacional.

Durante su periodo como vicepresidente deportivo participó en la planeación del plantel para el Apertura 2026 y en la construcción del proyecto deportivo de los rojinegros.

Atlas apuesta por un modelo con proyección internacional

Con este movimiento, Atlas busca mantener la experiencia de Zubizarreta dentro del proyecto, pero con un enfoque más estratégico y de vinculación internacional.

El club aseguró que la decisión forma parte de la evolución de su estructura y reafirmó su intención de construir una institución con una visión moderna y competitiva.

“Atlas FC reafirma así su compromiso de construir un club moderno, innovador y competitivo, siempre cercano a su afición”, concluyó el comunicado.

De esta manera, Zubizarreta cambia de responsabilidad dentro del organigrama rojinegro, pero continuará aportando su experiencia al desarrollo del proyecto del Atlas desde una nueva posición.

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