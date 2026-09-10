¿Otro bombazo en la Liga BetPlay? Jackson Martínez estaría en conversaciones con el Medellín

Independiente Medellín habría contactado a Jackson Martínez para conocer su interés en regresar al fútbol colombiano antes del cierre del mercado de agentes libres.

Jackson Martínez con la Selección Colombia | VizzorImage.

El mercado de fichajes de la Liga BetPlay está a punto de bajar el telón para los jugadores que actualmente se encuentran como agentes libres. El plazo establecido para concretar estas vinculaciones vence este viernes 11 de septiembre, fecha que ya dejó una gran sorpresa con la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional. Sin embargo, todo apunta a que el mercado colombiano todavía podría tener una última noticia de alto impacto.

Jackson Martínez, en el radar del Independiente Medellín

Uno de los nombres que ha comenzado a sonar con fuerza en las últimas horas es el de Jackson Martínez, quien estaría siendo relacionado con el entorno de Independiente Medellín. El delantero chocoano, de recordado paso por el fútbol europeo, lleva varios años alejado de la competencia profesional debido a diferentes complicaciones físicas que terminaron condicionando su carrera en la élite.

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Martínez, de 39 años, se ha dedicado durante este tiempo a diferentes proyectos alejados de las canchas. Sin embargo, su nombre ha vuelto a aparecer en el radar del fútbol colombiano, especialmente después de su participación en un partido benéfico disputado recientemente en Bogotá, donde dejó buenas sensaciones y mostró que todavía conserva condiciones para competir.

El DIM ya habría preguntado por su regreso

De acuerdo con información entregada por el programa Clásico Paisa, desde el entorno de Independiente Medellín ya se habrían establecido conversaciones con Jackson Martínez para conocer su disposición de regresar al fútbol profesional. El conjunto antioqueño estaría al tanto de la situación del atacante y le habría consultado directamente si estaría interesado en volver a vestir los colores de un equipo colombiano.

La posibilidad resulta llamativa teniendo en cuenta la trayectoria del delantero. Jackson Martínez fue una de las grandes figuras colombianas de su generación y brilló especialmente con Jaguares de Chiapas y Porto, antes de dar el salto a otras grandes ligas de Europa. Su potencia, capacidad goleadora y presencia en el área lo convirtieron durante varios años en uno de los delanteros más importantes del país.

¿Jackson Martínez regresará al fútbol colombiano?

Por ahora, el posible regreso de Jackson Martínez al fútbol profesional no está confirmado y las conversaciones serían parte de un proceso exploratorio para conocer las condiciones y la voluntad del jugador. No obstante, el hecho de que el Medellín haya mostrado interés abre la puerta a una operación que, de concretarse, sería uno de los grandes movimientos del mercado de la Liga BetPlay.

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El tiempo juega en contra para cualquier equipo que pretenda incorporar a un agente libre, pues el viernes 11 de septiembre vence el plazo para realizar este tipo de vinculaciones. Así, el DIM tendría pocos días para avanzar en una eventual negociación y determinar si finalmente el histórico atacante puede convertirse en una de las grandes sorpresas del campeonato.

Después del impacto generado por la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional, la Liga BetPlay podría vivir otro capítulo inesperado. Ahora todas las miradas están puestas en Jackson Martínez y en las conversaciones que, según la información conocida, se estarían adelantando con Independiente Medellín. El desenlace se conocerá en las próximas horas, justo cuando el mercado colombiano se prepara para cerrar.

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