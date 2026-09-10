Oficial: Juan Guillermo Cuadrado es nuevo jugador de Millonarios

El emblemático lateral derecho llega al Embajador después de una destacada carrera de 17 años en el fútbol italiano.

Juan Guillermo Cuadrado ficha por Millonarios.

Y sí que faltaba un bombazo en el mercado de fichajes del fútbol colombiano. Ya es oficial que Millonarios ha cerrado el negocio para sumar a Juan Guillermo Cuadrado a sus filas en este periodo de transferencias, que seguía con la posibilidad de contratar jugadores en calidad de libres. Desde la mañana de este jueves, se empezó a hablar de las negociaciones activas y no ha tardado mucho en concretarse.

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El defensor de 38 años regresa al fútbol colombiano después de bastantes años construyendo una exitosa carrera en Europa. Su despunte profesional fue con Independiente Medellín y partió en la aventura del Viejo Continente en 2009 para consolidarse como uno de los futbolistas cafeteros con mayor trascendencia de los últimos años.

A excepción de un corto paso por el Chelsea de Inglaterra que no cumplió con sus expectativas de minutos sumados, Cuadrado hizo toda su trayectoria europea en el fútbol italiano. Sus pasos iniciales en Udinese y Fiorentina comprobaron la calidad de un jugador que estaba para retos mayores. Fue ahí cuando Juventus lo contrató para beneficiarse de todas sus cualidades hasta llegar a ser capitán.

Después, tuvo una pequeña estadía con Inter de Milán y estaba jugando recientemente para el Pisa, equipo que disputó la primera división la temporada anterior pero que acabó descendiendo. Hace pocos días, se confirmó que el cuadro de la municipalidad cercana a Roma no contaría más con él, así que su entorno empezó la búsqueda de un club que lo recibiera para continuar su carrera.

Y es un gana y gana. Millonarios necesita con urgencia a un jugador de sus características como lateral derecho. Hace poco más de una semana, Jhomier Guerrero sufrió una fractura en el peroné que no lo va a dejar competir por un tiempo de baja estimado de tres meses. Eso abría una posibilidad de gran figuración para Samuel Martín, quien permanecería a partir de ahora como primer suplente.

Las garantías de Juan Guillermo Cuadrado también estuvieron más que confirmadas con su buen desempeño con la Selección Colombia. Fue uno de los futbolistas más emblemáticos de la época que tuvo a la Tricolor como uno de los mejores combinados del planeta, firmando la mejor participación histórica cafetera en un Mundial con lo hecho en Brasil 2014. Ahora pondrá sus virtudes al servicio del proyecto de Alberto Gamero.

Trayectoria de Juan Guillermo Cuadrado

Millonarios (2026-).

Pisa (2025-2026).

Atalanta (2024-2025).

Inter de Milán (2023-2024).

Juventus (2017-2023).

Chelsea (2015).

Fiorentina (2012-2015).

Lecce (2011-2012).

Udinese (2009-2011).

Independiente Medellín (2008-2009).

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