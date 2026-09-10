Claro Sports Premium en YouTube: disfruta el mejor deporte sin anuncios ni interrupciones

Claro Sports Premium ofrece una nueva experiencia para disfrutar eventos deportivos seleccionados sin anuncios ni interrupciones

Lo mejor del deporte ahora también se vive con Claro Sports Premium, una nueva modalidad que ofrece transmisiones y contenidos seleccionados en una experiencia sin anuncios ni interrupciones.

¿Cómo acceder a Claro Sports Premium?

Los usuarios tendrán distintas alternativas para disfrutar del contenido Premium: mediante una membresía mensual en YouTube o a través de la compra individual de determinados eventos en modalidad Pay Per View (PPV) en la app de Claro Sports para Smart TV y en Claro Video.

Membresía de Claro Sports Premium en YouTube

La membresía de Claro Sports Premium tendrá un precio de 59 pesos mexicanos al mes en YouTube e incluirá acceso a las transmisiones sin anuncios y al canal lineal de Claro Sports.

Para contratarla, recomendamos realizar el proceso directamente desde un navegador web. En dispositivos Apple, la compra mediante iOS o a través del sistema de pago de Apple puede generar un cargo adicional asociado a la plataforma.

Una vez activa la membresía, el usuario podrá acceder al contenido Premium disponible dentro del canal de Claro Sports en YouTube.

Claro Sports Premium: así puedes ver tus eventos deportivos favoritos sin anuncios.

Eventos Pay Per View en Smart TV y Claro Video

Determinados eventos también podrán adquirirse de manera individual mediante Pay Per View (PPV) por 14.50 pesos mexicanos por evento, sin necesidad de contar con una membresía mensual.

Esta modalidad estará disponible exclusivamente en:

La aplicación de Claro Sports para Smart TV

Claro Video

El Pay Per View no estará disponible en la aplicación de Claro Sports para dispositivos móviles.

De esta manera, los aficionados podrán elegir entre una membresía mensual en YouTube, para acceder de manera recurrente a la oferta Premium, o adquirir de forma individual algunos eventos seleccionados.

¿Qué podrás ver en Claro Sports Premium en YouTube?

Los partidos de la Selección Nacional de México, en vivo, sin anuncios ni interrupciones y con una transmisión con los estándares más altos de calidad, aparte de que podrán seguir a Isaac del Toro en algunas de las principales competencias del ciclismo, así como la UEFA Europa League, con especial atención a la participación de Armando “La Hormiga” González con Olympiacos y Mateo Chávez con AZ Alkmaar. La oferta también incluirá la UEFA Conference League, con el seguimiento de Rodrigo Huescas. A esto se suma la Liga de Portugal, con equipos como Benfica, Sporting y Porto, y especial atención a la participación de Santiago Gimenez.

MÁS INFORMACIÓN: Todos los partidos de la Hormiga González con Olympiacos

Todo esto, sin anuncios ni interrupciones durante los eventos, para que no te pierdas un solo instante.

Además, los suscriptores podrán disfrutar del canal lineal de Claro Sports, con la programación habitual del canal.

Una nueva forma de vivir Claro Sports

Claro Sports Premium complementa la oferta deportiva que los aficionados ya conocen y suma una alternativa para quienes buscan acceder a contenidos seleccionados con una experiencia de transmisión continua y sin cortes comerciales.

La disponibilidad de partidos, eventos y competencias podrá variar de acuerdo con la programación y los derechos de transmisión correspondientes.

Claro Sports Premium: más deporte, más contenido y una experiencia sin interrupciones.

TE PUEDE INTERESAR