Octavos de final de Europa League 2026 en vivo: horarios y dónde ver los partidos de ida

Se disputan los juegos de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League. Mira todos los detalles y conoce cuáles serán transmitidos por Claro Sports

La UEFA Europa League 2025-26 continúa este jueves 12 de marzo con la disputa de los partidos de ida de los octavos de final de la competición. Son 16 los equipos que se mantienen con vida en el certamen, con ocho boletos por definirse en esta ronda. Luego de lo ocurrido en la fase de Playoffs, misma que otorgó ocho cupos para octavos, el balón vuelve a girar en una instancia que podrás seguir en vivo y en directo por la multiplataforma de Claro Sports.

La fase de liga otorgó ocho boletos directos para esta instancia, donde Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Friburgo y Roma se instalaron gracias a sus actuaciones en las primeras ocho fechas. Posteriormente, en Playoffs sellaron su pase otros ocho clubes: Genk, Bolonia, Stuttgart, Ferencváros, Nottingham Forest, Celta de Vigo, Lille y Panathinaikos.

El sorteo de octavos dejó duelos llamativos como el que sostendrán Stuttgart y Porto, así como el Panathiniakos vs Real Betis de Álvaro Fidalgo. Ambos cotejos se podrán ver en directo por Claro Sports, al igual que el Genk vs Friburgo y el Celta vs Lyon. Este último coloca frente a frente al líder de la fase de liga, el cuadro francés, ante un conjunto español que viene de eliminar al PAOK.

Octavos de final de Europa League 2026: ¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de ida? TV y streaming

Los octavos de final de la UEFA Europa League disputarán su partido de ida este jueves 12 de marzo en dos horarios: cuatro partidos a las 11:45 horas y cuatro a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). No olvides que Claro Sports transmitirá cuatro de los ocho duelos en vivo para 17 países: Stuttgart vs Porto, Panathinaikos vs Real Betis, Genk vs Friburgo y Celta vs Lyon.

Nuestra transmisión estará disponible para México, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, República Dominicana, Aruba, Bonaire, Curaçao, Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio, San Martín y San Pedro y Miquelón. En Colombia, Argentina y el resto de Sudamérica (excepto Brasil), los encuentros podrán verse por ESPN y Disney+ Premium.

Stuttgart vs Porto | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas | En vivo por Claro Sports

| Jueves 12 de marzo | 11:45 horas | Panathinaikos vs Real Betis | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas | En vivo por Claro Sports

| Jueves 12 de marzo | 11:45 horas | Bolonia vs Roma | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas

| Jueves 12 de marzo | 11:45 horas Lille vs Aston Villa | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas

| Jueves 12 de marzo | 11:45 horas Genk vs Friburgo | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas | En vivo por Claro Sports

| Jueves 12 de marzo | 14:00 horas | Celta vs Lyon | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas | En vivo por Claro Sports

| Jueves 12 de marzo | 14:00 horas | Nottingham Forest vs Midtjylland | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas

| Jueves 12 de marzo | 14:00 horas Ferencváros vs Braga | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas

¿Quiénes son los favoritos de los octavos de final en la Europa League, según la IA?

En Claro Sports le preguntamos a ChatGPT quiénes son los favoritos para ganar los partidos de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League 2025-26. De acuerdo a la IA, estos pronósticos se basan en el rendimiento actual de los equipos, sus plantillas, y las fortalezas tanto en casa como en competiciones europeas:

Stuttgart vs Porto | Favorito: Porto | Marcador probable: Stuttgart 1-2 Porto | Motivos/razones: Porto llega con un sólido rendimiento en competiciones europeas, con un equipo bien equilibrado y experiencia en esta instancia. Aunque Stuttgart es fuerte en casa, la calidad ofensiva y la solidez defensiva del Porto los pone como favoritos.

Panathinaikos vs Real Betis | Favorito: Real Betis | Marcador probable: Panathinaikos 1-2 Real Betis | Motivos/razones: El Betis ha demostrado estar en buena forma, con un ataque efectivo y experiencia internacional. Panathinaikos es fuerte en casa, pero la profundidad y talento del Betis lo hacen el favorito en este enfrentamiento.

Bolonia vs Roma | Favorito: Roma | Marcador probable: Bolonia 1-3 Roma | Motivos/razones: Roma tiene una plantilla más experimentada, con figuras de peso que pueden marcar la diferencia. Bolonia puede presentar resistencia, pero la calidad de Roma y su capacidad para resolver partidos clave los coloca como los favoritos.

Lille vs Aston Villa | Favorito: Lille | Marcador probable: Lille 2-1 Aston Villa | Motivos/razones: Lille es fuerte en su estadio y, aunque Aston Villa es un equipo competitivo, la experiencia de Lille en competiciones europeas y su poder ofensivo lo coloca como favorito para este encuentro.

Genk vs Friburgo | Favorito: Friburgo | Marcador probable: Genk 0-1 Friburgo | Motivos/razones: Friburgo tiene un equipo bien organizado y sólido, tanto en defensa como en ataque. Aunque Genk juega en casa, el nivel y la consistencia de Friburgo en Europa lo hacen el favorito para llevarse el primer partido.

Celta vs Lyon | Favorito: Lyon | Marcador probable: Celta 1-2 Lyon | Motivos/razones: Lyon ha tenido una temporada sólida en Europa y tiene jugadores con experiencia en estas fases. Aunque Celta de Vigo es competitivo en casa, Lyon tiene más opciones ofensivas y mayor historia en competiciones internacionales.

Nottingham Forest vs Midtjylland | Favorito: Nottingham Forest | Marcador probable: Nottingham Forest 2-0 Midtjylland | Motivos/razones: Nottingham Forest tiene una plantilla más fuerte y mayor experiencia en competiciones europeas. Midtjylland es un equipo luchador, pero la calidad individual de Forest debería imponerse en casa.

Ferencváros vs Braga | Favorito: Braga | Marcador probable: Ferencváros 1-2 Braga | Motivos/razones: Braga ha demostrado ser un equipo sólido en Europa, mientras que Ferencváros es fuerte en casa pero enfrenta una competencia más difícil. Braga tiene una plantilla más equilibrada y una mayor capacidad ofensiva para llevarse el primer partido.

