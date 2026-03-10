Álvaro Fidalgo sería convocado por la selección mexicana para los amistosos ante Portugal y Bélgica

La Dirección de Selecciones Nacionales de México envió el “apartado” al Betis y aparecería en la próxima convocatoria

Álvaro Fidalgo ha sido incluido en la prelista de la selección mexicana para los próximos partidos amistosos. Según el periodista David Medrano, la Dirección de Selecciones Nacionales de México envió un comunicado al Real Betis para el “apartado” de Fidalgo, lo que es un paso previo a la convocatoria oficial. Claro Sports pudo confirmar esta información, lo que deja a Fidalgo como uno de los nombres considerados para los juegos del 28 de marzo contra Portugal en la reapertura del Estadio Azteca y el 31 de marzo contra Bélgica en Estados Unidos.

Fidalgo, quien el pasado 2 de febrero se volvió elegible para el Tricolor, ha sido un tema recurrente dentro de la selección nacional debido a su pasado en el América en la Liga MX y su actual paso en LaLiga con el Real Betis. El mediocampista, nacido en España pero naturalizado mexicano, ha iniciado con buen pie su regreso al fútbol europeo, lo que ha llevado al cuerpo técnico mexicano a seguir de cerca su rendimiento.

El “apartado” enviado al Betis es un requisito indispensable para convocar a jugadores que militan fuera del país. Esto no garantiza que el futbolista verdiblanco esté convocado, pero sí que ya se mandó una preconvocatoria, por lo que eventualmente estará en la lista para esta Fecha FIFA.

Cabe recordar que el pasado domingo el técnico de la selección mexicana, Javier ‘Vasco’ Aguirre, acudió al estadio a ver a Fidalgo en su partido más reciente con Betis, contra Getafe, como parte de su seguimiento al jugador.

En varias entrevistas, el ‘Maguito’ ha expresado su deseo de representar a México, destacando el impacto positivo que su experiencia en la Liga MX tuvo en su vida. “México me cambió la vida para siempre. Es imposible no sentirme uno más”, declaró recientemente en entrevista con Apuntes de Rabona. Además, mostró su compromiso con el país: “Si en algún momento me toca representar a México, voy a dejar la vida”.

La convocatoria oficial para los amistosos se dará en los próximos días, y Fidalgo sería uno de los jugadores convocados por el cuerpo técnico encabezado por Aguirre, quien ya lo sigue de cerca rumbo al Mundial 2026.

