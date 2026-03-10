Galatasaray vs Liverpool, en vivo el partido de ida de los octavos de la Champions League 2025-26

Un partidazo del torneo continental llega a territorio turco para dar inicio a las instancias más definitivas.

Galatasaray y Liverpool inician su serie.

¿A qué hora inicia Galatasaray vs Liverpool hoy, 10 de marzo de 2026?

El encuentro se jugará en el Ali Sami Yen Sports Complex de Estambul se programó para las 8:45 p.m. locales. Será necesario hacer una resta de horas para los territorios de América.

México: 11:45 a.m.

11:45 a.m. Colombia: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 1:45 p.m.

1:45 p.m. Centroamérica (Costa Rica): 11:45 a.m.

11:45 a.m. Argentina: 2:45 p.m.

Alineaciones de Galatasaray vs Liverpool para la ida de octavos de final de la Champions League

Galatasaray: Ugurcan; Singo, Dávinson Sánchez, Abdulkerim, Jakobs; Torreira, Lemina, Sara; Baris Alper, Osimhen y Lang.

Liverpool: Mamardashvili; Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez; Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Ekitike y Gravenberch.

¿Dónde ver Galatasaray vs Liverpool en vivo? Canales de TV y streaming online

Estas instancias definitivas suelen presentar choques de alta intensidad y que resultan llamativos para los aficionados. Las opciones de televisión serán variadas, dependiendo del país:

México: TNT Sports, Max y Tabii.

TNT Sports, Max y Tabii. Colombia: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, Univisión Now y ViX.

Paramount+, TUDN, UniMás, Univisión Now y ViX. Centroamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Argentina: Fox Sports y Disney+.

Te puede interesar