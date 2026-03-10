Rodrygo comienza su recuperación tras una exitosa operación de ligamento cruzado

El brasileño se perderá el Mundial 2026 y, posiblemente lo que resta del año, se espera que regrese a la actividad a inicios del 2027

El delantero brasileño Rodrygo Goes superó con éxito la operación, luego de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo en su pierna derecha. La operación marca el inicio de un largo proceso de rehabilitación para el jugador, quien se perderá lo que resta de la temporada 2026, incluyendo el Mundial del 2026 con la selección brasileña.

Tras la intervención, Rodrygo compartió en sus redes sociales un mensaje de esperanza y gratitud: “Hoy comienza una nueva historia. Nace un nuevo Rodrygo. Estoy listo para pasar por todo este proceso y vivir las bendiciones de Dios en mi vida”, escribió el atacante en su Instagram, acompañado de fotos de su estado antes y después de la cirugía. El brasileño también aprovechó la oportunidad para agradecer a sus seguidores por los mensajes de apoyo: “Muy agradecido por cada mensaje de cariño. ¡Gracias a Dios, todo salió bien en la cirugía!”.

La lesión de Rodrygo ocurrió el 2 de marzo durante el partido entre el Getafe y el Real Madrid, donde el delantero sufrió una tendinosis en el isquiotibial derecho. Posteriormente, la lesión en la rodilla se complicó y, tras los exámenes médicos correspondientes, se confirmó la rotura del ligamento cruzado y menisco, lo que llevó a la necesidad de una intervención quirúrgica.

Con esta operación, el jugador merengue deberá seguir un largo proceso de recuperación que lo mantendría fuera de las canchas hasta el 2027, lo que significa que no podrá participar en el Mundial de 2026 con la selección de Brasil. Esta noticia representa un duro golpe tanto para el jugador como para su equipo y su selección, que verá la ausencia de uno de sus máximos referentes para el torneo de fútbol más importante del mundo.

El Real Madrid emitió un comunicado oficial, informando que la cirugía fue un éxito y que Rodrygo comenzará su rehabilitación en los próximos días. El jugador también se mostró optimista sobre su recuperación y expresó su compromiso por regresar más fuerte: “Estoy listo para pasar por todo este proceso”, aseguró el delantero, quien destacó que esta es solo una etapa más en su carrera y que está decidido a salir adelante.

El mensaje de Rodrygo tras ser operado | @rodrygogoes

La lesión llega en un momento clave para Rodrygo, quien se encontraba en un excelente estado de forma y había sido un pilar importante para el Real Madrid. A pesar de su ausencia, el jugador brasileño mantiene una actitud positiva y confía en su capacidad para superar este difícil momento.

El proceso de recuperación de Rodrygo no será sencillo, pero el atacante confía en su capacidad de adaptación. Mientras tanto, el Real Madrid y la selección de Brasil tendrán que adaptarse a su ausencia, aunque la fortaleza mental y la determinación del delantero brasileño podrían ser claves para su regreso triunfal en el futuro.

