Arbeloa y la ida ante el City: “Guardiola siempre tiene una sorpresa preparada”

El estratega español se dio oportunidad hasta de opinar sobre Joan Laporta y las elecciones dentro del Barcelona

Arbeloa habla de cara al duelo ante el City | MARCOU / AFP

A poco más de 24 horas del duelo de ida de los octavos de final de la Champions League contra el Manchester City, Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, habló sobre el partido y su equipo. El exjugador blanco se mostró confiado en las capacidades de su plantilla y dejó claro que el objetivo de su equipo es siempre ganar, incluso ante un rival tan complicado como el City.

“Considero que mañana saldremos a ganar”, afirmó Arbeloa cuando se le preguntó sobre la posibilidad de conformarse con un empate en el primer encuentro. Para él, el Madrid siempre tiene que salir a buscar la victoria, sin importar la dificultad del rival. De esta manera, dejó claro que no habrá especulación alguna en un partido tan crucial para las aspiraciones de su equipo en Europa.

El entrenador también fue preguntado sobre el estado físico de Eduardo Camavinga. “Mucho mejor, ha pasado una semana muy mala. Aquí se dice aquello de ‘peor que un dolor de muelas’. Pero lleva desde el sábado con el grupo y está perfectamente para mañana”, explicó Arbeloa, tranquilizando a los aficionados sobre la presencia del mediocampista francés.

Respecto al Manchester City, el técnico madridista analizó el juego colectivo de su rival, destacando la calidad individual pero también el rendimiento como equipo. “No, tendríamos que marcar a muchos. Tienen muchas individuales pero también saben rendir como grupo”, comentó Arbeloa, quien sabe que enfrentarse a un equipo tan completo requiere un enfoque estratégico que abarque tanto los duelos individuales como la coordinación colectiva.

El técnico también fue preguntado por Joan Laporta y las elecciones del Barcelona, pero Arbeloa mantuvo la calma: “Sí, candidato Laporta… creo que fue él quien cuadriplicó los pagos a Negreira. No hay mucho más”, dijo de manera breve, sin entrar en más detalles pero dejando una declaración que dará de qué hablar.

En relación a los canteranos, Arbeloa destacó la importancia de confiar en los jóvenes y el impacto que han tenido en partidos recientes. “Creo que estamos todos de acuerdo en que a los canteranos en Vigo no les tembló el pulso. Thiago, César tuvo minutos muy fácil… claro que no es fácil confiar en la cantera, pero la gente lo tiene que entender. Cuando pones a un canterano tienes que sentar a uno del primer equipo y no es fácil… pero sí lo hago es por algo. Creo que tenemos muchos jugadores que nos pueden ayudar mucho”, destacó, resaltando el valor de los jóvenes talentos en momentos clave.

En cuanto a su experiencia como entrenador en estos primeros meses con el primer equipo del Real Madrid, Arbeloa expresó: “Diferencias creo que ninguna… en estos dos meses uno va creciendo y aprendiendo. Creo que soy la misma persona, pero con dos meses como entrenador del Madrid, que es un máster. Agradezco cada día que paso aquí”. La humildad y el aprendizaje constante parecen ser pilares fundamentales en su filosofía como técnico.

Sobre el enfrentamiento ante el City, Arbeloa destacó la motivación que genera una eliminatoria de Champions. “Motiva vivir una eliminatoria de octavos de Champions; vivir una noche como la de mañana. Es algo muy motivante. Será una gran experiencia. Muchas ganas”, expresó, dejando en claro que el Madrid se enfrenta a un rival difícil, pero que están preparados para el reto.

En cuanto a la importancia de Vinicius Jr., Arbeloa no dudó en afirmar que su presencia es crucial para las aspiraciones del equipo: “Es importante cuando está en el campo, tenemos muchas bajas… está ganando mucha importancia, es nuestro baluarte ofensivo y le necesitamos si queremos eliminar al City”, explicó, subrayando el papel vital del brasileño en el ataque madridista.

Finalmente, sobre el City y su entrenador Pep Guardiola, Arbeloa no subestimó a su rival: “Siempre tiene una sorpresa preparada y que hay que pensar en las variantes que puede tener. Que jugadores puede mover… y me sorprendería no ver mañana algún cambio. Uno tiene que estar siempre preparado cuando se enfrenta a un jugador como Pep”, comentó, consciente de la calidad táctica del técnico catalán.

Con todo esto, Arbeloa se mostró confiado en el Madrid y en sus jugadores, pero también consciente de las dificultades que presentará el Manchester City en este emocionante cruce de octavos de final de la Champions League. El Real Madrid se prepara para una noche llena de emociones, con la esperanza de dar el primer paso hacia las semifinales.

Te puede interesar: