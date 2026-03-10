Portugal define la fecha para revelar si Cristiano viaja o no a México para la reinauguración del Estadio Azteca

La selección de Portugal ha anunciado la fecha en la que dará a conocer su convocatoria para los próximos amistosos de marzo

México reinaugurará el Azteca vs Portugal | Imago7, Reuters

La selección de Portugal ha anunciado la fecha en la que dará a conocer su convocatoria para los próximos amistosos de marzo, en los que se medirá ante México y Estados Unidos. Estos partidos, que se disputarán en el marco de la fecha FIFA, servirán como preparación para el equipo de Roberto Martínez de cara al Mundial 2026, además de contar con el ingrediente de la reinauguración del Estadio Azteca en la Ciudad de México, en donde los aficionados sueñan con tener la presencia estelar de Cristiano Ronaldo.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) informó que la lista de convocados será publicada el próximo viernes 20 de marzo a las 12:30 horas locales, una hora clave que los aficionados de todo el mundo estarán atentos a seguir. En México, la convocatoria será anunciada a las 6:30 horas en las que el fútbol mundial pondrá su atención en las decisiones de Roberto Martínez.

Una de las grandes incógnitas en torno a esta convocatoria es la posible presencia de Cristiano Ronaldo en los amistosos. El capitán de Portugal y estrella de Al Nassr sufrió una lesión en el tendón de la corva el 28 de febrero, lo que ha generado incertidumbre sobre su condición y su inclusión en la lista. A pesar de los problemas físicos recientes, Ronaldo sigue siendo una pieza clave para el equipo portugués, por lo que se espera que su estado físico sea clave para definir si podrá participar en los encuentros de preparación.

Otro jugador que podría sorprender en la convocatoria es Paulinho, delantero del Toluca en la Liga MX, quien se ha destacado por su rendimiento arrollador. El tricampeón de goleo del fútbol mexicano se ha ganado los reflectores en los últimos meses, y su inclusión podría ser una gran oportunidad para que Roberto Martínez aproveche su buen momento. Paulinho, que ha estado en gran forma con los Diablos Rojos, podría tener su chance de mostrar su calidad en el amistoso frente a México el 28 de marzo.

Este partido será de especial relevancia, ya que Portugal y México se enfrentarán en el Estadio Azteca que servirá como la sede de la inauguración del Mundial 2026. La emoción por este encuentro no solo se debe a la calidad de los equipos, sino también a la historia que comienza a escribirse con este nuevo capítulo en el estadio mexicano. Un evento de gran simbolismo que marca el inicio de un camino hacia la Copa del Mundo.

El siguiente compromiso para los portugueses será el 31 de marzo, cuando se enfrenten a Estados Unidos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Este partido también será una prueba importante para el equipo, que buscará ajustar detalles tácticos y afinar su alineación de cara a la Copa del Mundo 2026, que comenzará en junio. A pesar de las dificultades, Portugal tiene grandes aspiraciones y aprovechará estos amistosos para llegar en su mejor forma al torneo.

Los partidos contra México y Estados Unidos no solo servirán para evaluar a los jugadores, sino también para probar la estrategia del entrenador Roberto Martínez de cara a lo que será una exigente participación en el Mundial 2026. En la Copa del Mundo, Portugal se medirá en el Grupo K junto a Uzbekistán y Colombia, dos equipos de gran nivel, lo que hará que cada decisión durante estos amistosos sea crucial.

En definitiva, Portugal se prepara para lo que será una de las competencias más importantes del fútbol mundial. Los ojos estarán puestos en la convocatoria que Roberto Martínez publicará el 20 de marzo, donde el futuro de jugadores como Cristiano Ronaldo y Paulinho se decidirá, y las expectativas estarán al máximo en el camino hacia el Mundial 2026.

